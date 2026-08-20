Ύμνοι Μάικ Πάουελ για Μίλτο Τεντόγλου: Αν μπορείς να πηδήξεις αρκετές φορές πάνω από 8.60μ., μπορείς να φτάσεις και 8.90μ.

Το εγκώμιο του Μίλτου Τεντόγλου έπλεξε ο Μάικ Πάουελ, ο οποίος αναφέρθηκε στις τρομερές επιδόσεις του Έλληνα πρωταθλητή και στη δύναμη του μυαλού του.

Ο κάτοχος του Παγκοσμίου ρεκόρ στο μήκος από το 1991 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο με άλμα στα 8.95μ. μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου.

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Ο Μάικ Πάουελ, κάτοχος του Παγκοσμίου ρεκόρ στο μήκος από το 1991 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο με άλμα στα 8.95μ., μίλησε με άκρως κολακευτικά λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άλτης φιλοξενήθηκε στο Jumpers World, μία εξειδικευμένη σελίδα για το αγώνισμα, και ανέφερε πως ο Έλληνας πρωταθλητής θα μπορούσε να πηδήξει στα 8.90μ., μετά την επίδοση του στο Diamond League του Μονακό.

“Είναι σαν throwback. Είναι όπως ήμασταν εμείς τότε. Είναι πολύ καλός άλτης, αλλά είναι και πολύ δυνατός στο μυαλό. Μπορεί να βγάλει άλμα στα 8.50μ. ή 8.60μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθεια αν χρειαστεί, αυτός είναι ένας πραγματικός άλτης. Όταν είσαι πίσω και κάνεις την ανατροπή με ένα τέτοιο άλμα, ξέρεις πως να πηδήξεις 8.60μ. Και αν μπορείς να πηδήξεις αρκετές φορές πάνω από 8.60μ., μπορείς να πηδήξεις και 8.90μ.”, δήλωσε ο Πάουελ.