Ύμνοι στο Μεξικό για Πινέδα μετά την MVP εμφάνισή του κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Φέρνει την ΑΕΚ πιο κοντά στον τίτλο»

Με MVP τον Ορμπελίν Πινέδα, η ΑΕΚ “ποδοπάτησε” τον ΠΑΟΚ στην -συγκλονιστική από παλμό- Allwyn Arena με 3-0 και έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, μάρκαρε παντού, μοίρασε την ασίστ στο γκολ του Κοϊτά και πέτυχε ένα υπέροχο τέρμα διαμορφώνοντας το 3-0 στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, παίρνοντας τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα.

Η εμφάνιση αυτή του Ορμπελίν Πινέδα δεν πέρασε απαρατήρητη από τα Μέσα στο Μεξικό, που αποθέωσαν τον παίκτη της ΑΕΚ. Το “tvazteca” ανέφερε χαρακτηριστικά: “Το εκπληκτικό γκολ του Ορμπελίν Πινέδα και η ασίστ του, φέρνουν την ΑΕΚ πιο κοντά στον τίτλο στην Ελλάδα. Ο Μεξικανός είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ και αναμένεται να είναι σε άριστη φόρμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Πινέδα βίωσε χθες, μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του στην Ευρώπη.

Ήταν βασικός παράγοντας στη συναρπαστική νίκη της ΑΕΚ, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση με ένα γκολ και μια ασίστ που επιβεβαιώνουν την εξαιρετική του φόρμα φέτος. Ο Πινέδα στο γκολ που πέτυχε προχώρησε με ταχύτητα με την μπάλα και μόλις έφτασε μέσα στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα έξυπνο σουτ βρίσκοντας δίχτυα ολοκληρώνοντας μια άψογη εμφάνιση.

Η εξέλιξη του αγώνα ευνοούσε την ομάδα της ΑΕΚ που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Ωστόσο, το γκολ του Ορμπελίν ήταν το κερασάκι στην τούρτα μιας βραδιάς στην οποία έπαιξε και τα 90 λεπτά και ήταν καθοριστικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου”.

Ο 30χρονος κεντρικό χαφ πραγματοποιεί μια διαστημική σεζόν, μετρώντας πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.