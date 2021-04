Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν, προκειμένου ο Νταβίντ Αλάμπα να θεωρείται παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα φοράει για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Νταβίντ Αλάμπα, αφήνοντας την Μπάγερν Μονάχου, μετά από 11 πετυχημένα χρόνια.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Football Daily» ο Αυστριακός 29χρονος μπακ-χαφ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Μαδριλένους και πλέον απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Αλάμπα έχει σηκώσει 9 φορές την Bundesliga, 6 Κύπελλα, 5 Σούπερ Καπ Γερμανίας και δύο Champions League.

🚨 BREAKING 🚨



Bayern Munich defender David Alaba has signed a 5-year deal with Real Madrid and will join in the summer pic.twitter.com/9YTsOhbeEN