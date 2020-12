Υπέγραψε στους Μπακς ο Αντετοκούνμπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τέλος στα σενάρια για το μέλλον του υπογράφοντας την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Μιλγουόκι Μπακς για ακόμη πέντε χρόνια και μέχρι το 2026!

Παρά το γεγονός ότι τον ήθελε ολόκληρο το NBA, ο Έλληνας σούπερ σταρ αποφάσισε να μείνει στην ομάδα που τον επέλεξε στο Draft του 2013 και του άλλαξε τη ζωή, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους, η οποία και ολοκληρωνόταν το ερχόμενο καλοκαίρι του 2021.

Όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο παίκτης μέσα από τα social media, το Μιλγουόκι είναι το… σπίτι του κι έτσι θα υπογράψει το supermax συμβόλαιο, το οποίο και θα του αποφέρει μυθικές απολαβές, ύψους 256 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσα στην επόμενη εξαετία.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου. Είμαι ευλογημένος να λογίζομαι ως μέλος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα 5 χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να μετρήσουν. Το σόου συνεχίζεται, πάμε», έγραψε στο twitter ο δύο φορές MVP του NBA.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK