Υπέροχος Λούκα Μπανκι κάλεσε τον Ακίλε Πολονάρα στην εθνική Ιταλίας

Όμορφη κίνηση του προπονητή της εθνικής Ιταλίας, για να στηρίξει τον άλλοτε διεθνή φόργουορντ στη «μάχη» με τον καρκίνο
Ο νέος προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, ανακοίνωσε την αποστολή για τα παιχνίδια της εθνικής Ιταλίας στα προκριματικά του Mundobasket και μεταξύ των διεθνών παικτών, βρίσκεται και αυτό του Ακίλε Πολονάρα.

Ο άλλοτε διεθνής φόργουορντ συνεχίζει να “παλεύει” με τον καρκίνο, αλλά ο Λούκα Μπάνκι και η εθνική Ιταλίας θέλησαν να δείξουν για μία ακόμη φορά τη στήριξή τους στον Ακίλε Πολονάρα, συμπεριλαμβάνοντας το όνομά του στις κλήσεις για τα επόμενα ματς της ομάδας.

Ο Πολονάρα δεν πρόκειται φυσικά να αγωνιστεί με την ομάδα, αλλά η επίσημη ανάρτηση του “σκουάντρα ατζούρα” επισήμανε ότι θα είναι τιμητικά ο αρχηγός της Ιταλίας στα παιχνίδια των προκριματικών του Mundobasket.

Ο Πολονάρα βρίσκεται για δεύτερη φορά αντιμέτωπος με τον καρκίνο.

