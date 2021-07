Σωρεία συγχαρητήριων μηνυμάτων λαμβάνουν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, από προσωπικότητες και φορείς του ελληνικούς αθλητισμού αλλά και του όλου του πολιτικού φάσματος.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΕΟΚ, ΕΟΕ είναι μόνο κάποιοι από τους φορείς που έσπευσαν να συγχαρούν τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ φυσικά και προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα, με τον Πρωθυπουργό να κάνει την αρχή, εξέφρασαν την χαρά τους για την περηφάνεια που τους κάνει να νιώθουν η πορεία και τα κατορθώματα των δύο Ελλήνων NBAer.

🏆🥇💍Μόνο περηφάνια για τους @Giannis_An34 και @Thanasis_ante43 ,που κατέκτησαν το πρώτο τους δαχτυλίδι στο ΝΒΑ! Πολλά συγχαρητήρια! 👏🏾💪🏾🙏🏾We are extremely proud of Giannis and Thanasis Antetokounmpo, for winning their first NBA ring!Big Congrats! @Bucks pic.twitter.com/qvZ9gRKcDg

Συγχαρητήρια Γιάννη και Θανάση! Μας κάνατε όλους τους Έλληνες πολύ περήφανους κατακτώντας το πρώτο σας δαχτυλίδι στο ΝΒΑ! / Congratulations @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43 ! You have made us all extremely proud for winning your first #NBA ring! 🇬🇷 💍🏆 Photo credits: @bucks pic.twitter.com/WBezrMDOcK

«Συγχαρητήρια Γιάννη για αυτό το εκπληκτικό ταξίδι στην κορυφή του κόσμου και σε ευχαριστούμε! Έδωσες ελπίδα σε όλους. Απλά να πιστεύεις στα όνειρά σου» αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Congrats @Giannis_An34 for this amazing journey to the top of the world and thanks! You gave HOPE to everybody. Just believe in your dreams! 🙌🏻pic.twitter.com/nhVlrUGBvR