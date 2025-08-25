Υπόθεση συνδρομητικής πειρατείας στην Άρτα: Στο μικροσκόπιο 200 πελάτες πρώην διαιτητή της Α’ Εθνικής

Πρώην διαιτητής της Α’ Εθνικής φέρεται να είχε στήσει δίκτυο παράνομων συνδέσεων στην Άρτα. Περίπου 200 από τους “πελάτες” του καλούνται για εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση συνδρομητικής πειρατείας στην Άρτα. Πέρα από τον πρώην διαιτητή της Α’ Εθνικής, στο στόχαστρο μπαίνουν και οι πελάτες – τελικοί χρήστες, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με εντολή εισαγγελέα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Αρχές στρέφουν μαζικά το βλέμμα και στους τελικούς χρήστες. Οι διώξεις θα επεκταθούν σε εκατοντάδες ακόμα τελικούς χρήστες το επόμενο διάστημα, με το μήνυμα να είναι πλέον σαφές. Κανείς δεν θα μείνει… ατιμώρητος σε υποθέσεις συνδρομητικής πειρατείας.

Να σημειωθεί ότι στο στόχαστρο βρίσκονται και τα παράνομα torrent sites. Οι Αρχές χρησιμοποιούν πλέον εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία για να εντοπίζουν και να κατεβάζουν σε χρόνο-ρεκόρ τις πειρατικές πλατφόρμες.

Πλέον εντοπίζονται και οι ίδιοι χρήστες, όχι μόνο όσοι κατεβάζουν πειρατικό περιεχόμενο, αλλά και όσοι το διαμοιράζουν σε άλλους.

Πρόστιμα – φωτιά και ποινικές κυρώσεις

Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές τροποποιήσεις, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε βάρος των τελικών χρηστών για χρήση πειρατικού περιεχομένου, ύψους έως και 1.500€ για ιδιωτική χρήση και έως 3.000€ για δημόσια προβολή (καφετέριες κλπ), ενώ παράλληλα προβλέπεται ποινή φυλακίσεως έως 1 έτος και χρηματική ποινή 2.900€.