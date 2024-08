Ζάιον Γουίλιαμσον: Πιο αδυνατισμένος από ποτέ ο «αστέρας» των Νιου Γιόρκ Πέλικανς

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον έχει δεχθεί έντονη κριτική στο παρελθόν για τα παραπανίσια κιλά που είχε στο σώμα του. Πλέον όμως… κλείνει στόματα και δείχνει έτοιμος, ενόψει της νέας σεζόν με τους Νιου Γιορκ Πέλικανς στο ΝΒΑ.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον βρέθηκε σε καμπ για παιδιά με την εικόνα του να ενθουσιάζει τους φίλους των Πέλικανς, αφού παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος.

Ο αρκετά πιο “στεγνός” Ζάιον Γουίλιαμσον έχει κάνει τους φίλους των “Πελεκάνων” να ελπίζουν ότι αυτή η αλλαγή θα τον ωφελήσει τόσο στην απόδοση του μέσα στο παρκέ αλλά και στο να αποφύγει τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, αναφέρεται πως έχει φτάσει το επιθυμητό βάρος που του έχουν θέσει οι προπονητές του ώστε να είναι συμβατό με τον σωματότυπο του.

Zion Williamson looks like he lost a lot of weight this off season pic.twitter.com/mcdXHDwQbd