Ο Ολυμπιακός έκανε ντέρμπι στο τέλος το ματς με την Ζαλγκίρις Κάουνας, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ τον οδήγησε στη νίκη με 74-72, που εξασφάλισε και τυπικά την παρουσία των Πειραιωτών στα play off.

Με την Ζαλγκίρις Κάουνας να έχει κάνει μεγάλη αντεπίθεση στην 4η περίοδο και το ματς στην ισοπαλία 72-72, ο Βεζένκοφ πήρε πάνω του τον Ολυμπιακό και με ένα προσωπικό καλάθι διαμόρφωσε το τελικό σκορ και χάρισε στην ομάδα του την 21η νίκη σε 29 αγώνες στη Euroleague.

Αυτό ήταν μάλιστα το 9ο δίποντο σε 9 προσπάθειες για τον ηγέτη των Πειραιωτών που ήταν… άχαστος εντός πεδιάς και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους.

Vezenkov WINS IT for @olympiacosbc !👀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Qfx4IZQNJR

.@olympiacosbc become the first team to reach the playoffs this season👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/Ep58hJTKG7