Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (02/12, 20:00, LIVE από το Newsit.gr) τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 11η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας στο πλευρό του λιγοστούς οπαδούς του στην κερκίδα.

Κάποιοι ταξίδεψαν μάλιστα από τη Σάμο στο Κάουνας για να υποστηρίζουν την ομάδα τους στο κρίσιμο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη «Zalgirio Arena», όπου θα ψάξει μία νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρώτη 8άδα της Euroleague.

Το γεγονός έκανε γνωστό η ίδια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με μία σχετική ανάρτησή της στα social media, όπου ανέβασε μία φωτογραφία τους από την κερκίδα, γράφοντας: “Όλη την απόσταση από τη Σάμο. Γεια σας πράσινοι”.

All the way from Samos 🙏☘️

Hi there you Greens ☘️#WeTheGreens #paobc #panathinaikos pic.twitter.com/IOhYvOtO7i