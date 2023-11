Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται ότι δεν θέλει super cars, επιλέγοντας να οδηγεί ένα αυτοκίνητο πόλης.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Πανηγυρίζει τίτλους με πολλές ομάδες και υπογράφει “χρυσά” συμβόλαια, προκειμένου να οδηγήσει την εκάστοτε ομάδα που αναλαμβάνει στην επιτυχία.

Κι όμως το αυτοκίνητο που οδηγεί ο Σέρβος προπονητής της Παρτιζάν δεν είναι κάποιο super car. Ο πολύπειρος τεχνικός έχει επιλέξει ένα αυτοκίνητο πόλης που έχει μεγάλη πέραση, ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες.

Ο λόγος για το Fiat 500, το οποίο κοστολογείται κοντά στις 20.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

No one expected that Zeljko Obradovic will be driving Fiat 500 😂 pic.twitter.com/YUJH0hkiyG