Ζεράρ Πικέ και Σακίρα χώρισαν το καλοκαίρι του 2022, αλλά η… ιστορία τους εξακολουθεί να απασχολεί. Η διάσημη τραγουδίστρια τον κατηγόρησε για απιστία και τα νέα δημοσιεύματα εμφανίζουν τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να είχε εξωσυζυγική σχέση με φίλη της Κολομβιανής.

Ο Ζεράρ Πικέ φαίνεται πως είχε κάνει… τάρανδο την Σακίρα, πρώτου οι δυο τους φτάσουν στο διαζύγιο. Τόσο οι κατηγορίες της Κολομβιανής τραγουδίστριας, όσο και τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μας αφήνουν να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα.

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως προκύπτει και από όσα ισχυρίζεται ο παρουσιαστής του “Socialite”, Χαβιέρ Σεριάνι. Ο Αργεντινός αναφέρει πως ο Πικέ πήγε και με άλλη γυναίκα πέραν της Κλάρα Κία Μάρτι, με την οποία πλέον διατηρεί σχέση.

Ο λόγος για την Άννα Κάισερ, η οποία μάλιστα προπονούσε τη Σακίρα. Η Αμερικανίδα είναι επαγγελματίας γυμνάστρια, χορογράφος και επιχειρηματίας. Εργάζεται ως personal trainer για την Κέλι Ρίπα, τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την Αλίσια Κιζ και φυσικά τη Σακίρα!

Η Άννα Κάισερ έχει σχεδόν 300.000 followers στο Instagram και πάρα πολλές δημοσιεύσεις και βιντεάκια που έχουν να κάνουν με τη γυμναστική και το σώμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την περίοδο που προπονούσε την Σακίρα, είχε έρθει αρκετά κοντά με την Κολομβιανή “σταρ”, χαρακτηρίζοντας -μάλιστα- τις σχέσεις τους, φιλικές.

