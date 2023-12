Ένα νεαρό ζευγάρι είχε ερωτικές περιπτύξεις στην κερκίδα του Melbourne Cricket Ground, κατά τη διάρκεια του αγώνα κρίκετ Αυστραλία – Πακιστάν, με τη στιγμή να μεταδίδεται μέσα από τη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα viral video από τον αγώνα Αυστραλία – Πακιστάν, ένα ζευγάρι νεαρών εμφανίζεται να έχει έρθει… πολύ κοντά στην κερκίδα του γηπέδου και να αιφνιδιάζεται όταν η κάμερα το κάνει “τσακωτό”, την ώρα αγώνα.

Το… ασυγκράτητο ζευγάρι εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου και η αντίδρασή τους ήταν… πανικού, με την κοπέλα να μην μπορεί να το πιστέψει και το αγόρι να κρύβει το πρόσωπό του.

A couple was captured in some private moments and shown on Big screen at Melbourne Cricket Ground (MCG ) during Australia vs Pakistan, 2nd Test#PAKvsAUS #AUSvsPAK #MCG #ViratKohli #INDvSA pic.twitter.com/tpnHcuTxcy