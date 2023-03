Ένας από τους κορυφαίους του ποδοσφαίρου “έφυγε” από τη ζωή. Ο Ζιστ Φοντέν πέθανε σε ηλικία 89 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την Γαλλία.

Ο προπονητής της εθνικής Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάμπ τόνισε ότι ο Ζιστ Φοντέν, ο οποίος απεβίωσε σήμερα (1/3) σε ηλικία 89 ετών, «θα παραμείνει ένας θρύλος της εθνικής Γαλλίας».

«Ο θάνατος του Ζιστ Φοντέν με λυπεί, όπως αναπόφευκτα θα λυπήσει όλους όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και την εθνική μας ομάδα. Ο Ζιστ είναι και θα παραμείνει θρύλος της εθνικής ομάδας της Γαλλίας», ανέφερε ο Ντεσάμπ στην ιστοσελίδα της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FFF).

«Ως παίκτης και μετά προπονητής, είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω σε πολλές περιπτώσεις. Ειδικότερα στο σπίτι του, στην Τουλούζη, τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο «Χούστο» Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη ευγένεια, με πολύ σεβασμό στις γενιές που ακολούθησαν στους “Μπλε”. Το δέσιμο του με την εθνική Γαλλίας ήταν ισχυρό και ειλικρινές», πρόσθεσε.

Ο εν ενεργεία πρόεδρος της FFF Φιλίπ Ντιαλό δήλωσε ότι «ο θάνατος του Ζιστ Φοντέν βυθίζει το γαλλικό ποδόσφαιρο σε βαθιά συγκίνηση και τεράστια θλίψη» και συμπλήρωσε: «Ο Ζιστ Φοντέν άφησε το στίγμα του στο γαλλικό και διεθνές ποδόσφαιρο. Ήταν μια εμβληματική φιγούρα, με το απίστευτο ρεκόρ των 13 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958. Έγραψε μια από τις πιο όμορφες σελίδες στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας. Πέρα από την εκπληκτική του καριέρα ως παίκτης, ο Ζιστ Φοντέν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιρροή του γαλλικού ποδοσφαίρου».

Η FFF ανακοίνωσε επίσης ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα στη μνήμη του πρώην επιθετικού, κάτοχο του ρεκόρ των γκολ που σημειώθηκαν σε μία μόνο τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 13 γκολ κατά τη διάρκεια του Mουντιάλ 1958, όπου η Γαλλία έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης

Ο Φοντέν σημείωσε 30 γκολ σε 21 συμμετοχές με τη Γαλλία μεταξύ 1953-1960.

Εξαιρετικός επιθετικός με 259 γκολ σε 283 ματς στην καριέρα του σε συλλόγους, ο Φοντέν ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της μεγάλης ομάδας Σταντ Ρεμς που έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1959.

Η Σταντ Ρεμς, ο οποίος κέρδισε τρεις γαλλικούς τίτλους κορυφαίας κατηγορίας με τον Φοντέν, έχασε 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά ο «Χούστο» αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ.

«Ένας αστέρας του γαλλικού ποδοσφαίρου, ένας εξαιρετικός επιθετικός, ένας θρυλικός παίκτης της Ρεμς… Στην οικογένειά του… Η Σταντ Ρεμς στέλνει τα πιο ειλικρινή τους συλλυπητήρια», έγραψε η γαλλική ομάδα στο Twitter.

«Μια σκέψη για τον Ζιστ Φοντέν», έγραψε στο Twitter η πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί Σεν Ζερμέν. Ως προπονητής, ο Φοντέν βοήθησε την Παρί Σεν Ζερμέν να πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία το 1974.

A French football icon has passed, and Paris Saint-Germain would like to pay tribute to the man who led them to the first division some 50 years ago. https://t.co/xFVyUvEwt2