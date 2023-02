Ο Ζοσέ Μουρίνιο “ένωσε” τους οπαδούς της Ίντερ και της Πόρτο, πριν την αναμέτρηση των δυο ομάδων στο “Τζουζέπε Μεάτσα” για τους «16» του Champions League.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε το… σημάδι του τόσο στην Πόρτο, όσο και στην Ίντερ, οδηγώντας τις δυο ομάδες στην κατάκτηση τίτλων, με κορυφαίο αυτόν του Champions League. Οι δυο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες το βράδυ της Τετάρτης (22.02) με τους οπαδούς τους να θυμούνται τον “Special One”.

λίγη ώρα πριν οι «νερατζούρι» υποδεχθούν τους Πορτογάλους, οπαδοί των δύο ομάδων συναντήθηκαν στο μετρό και ενωμένοι, τραγούδησαν το όνομα του, δείχνοντας την αγάπη τους για αυτόν.

Inter and Porto fans united in singing José Mourinho’s name. The visiting fans also vocal in chanting “If you’re not bouncing you’re a Juventino” pic.twitter.com/HW6kXEdVb7