Ζοσέ Μουρίνιο στην παρουσίασή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Νιώθω ότι επιστρέφω σπίτι μου»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε επίσημα την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία με ένα μήνα καθυστέρηση, με τον Πορτογάλο να έχει ήδη πιάσει δουλειά στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δήλωσε ότι νιώθει ότι επιστρέφει στο σπίτι του στη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, τόνισε ότι συναισθηματικά η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας είναι πιο όμορφη από την πρώτη φορά.

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Ο Πορτογάλος προπονητής ήταν στον πάγκο των «μερένχες» από το 2010 έως το 2013. Στο διάστημα εκείνο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup Ισπανίας.

Acto de presentación de Mourinho. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026

Τα λόγια του Μουρίνιο στην παρουσίασή του

«Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου. Συναισθηματικά είναι πιο όμορφο από την πρώτη φορά, επειδή τότε ήταν η αίσθηση ότι φτάνεις στην κορυφή του κόσμου, ενώ τώρα έχει μια πιο συναισθηματική και τρυφερή πλευρά. Είμαι ένας από εσάς, πάντα ήμουν, και μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για μένα να δουλεύω για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτός είναι ένας θεμελιώδης κανόνας που πρέπει να ακολουθούν όλοι: να δουλεύουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαίνει να δουλεύουν για εσάς.Τα λόγια δεν είναι αρκετά, επειδή αυτό είναι σαν αποστολή. Δεν είναι ότι ανησυχώ για τον εαυτό μου ή για το αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα.

Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες να γίνουν καλύτεροι. Να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα δουλειάς, υπευθυνότητας, φιλοδοξίας και κάτι που γνωρίζω πολύ καλά, δηλαδή την ευθύνη και την τιμή του να εργάζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα».