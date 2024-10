Ζοσέ Μουρίνιο: «Θα ήθελα να επιστρέψω στην Premier League αλλά όχι για ομάδα που παλεύει να μην υποβιβαστεί»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι πλέον προπονητής στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία, αλλά φαίνεται ότι ονειρεύεται την επιστροφή του στην Premier League της Αγγλίας και μάλιστα σε ομάδα που δεν έχει στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού.

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ο Ζοσέ Μουρίνιο τόνισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να προπονήσει ομάδα που “παλεύει” για την παραμονή της στην Premier League.

“Αστειευόμουν όταν έλεγα πως η επόμενη δουλειά μου στην Αγγλία θα έπρεπε να ήταν σε ομάδα που δεν είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν θα πάω ποτέ σε ομάδα που παλεύει για να μην υποβιβαστεί.

Είμαι σε μια περίοδο της καριέρας μου που πρέπει να είμαι χαρούμενος όλη την ώρα και αυτή τη στιγμή, παίζοντας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είμαι συνεχώς θυμωμένος.

Αλλά δεν πρόκειται να βρεθώ σε μία ομάδα όπου θα παλεύω για να μην υποβιβαστώ, είναι πολύ δύσκολο. Ειλικρινά, πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα, περισσότερο από το να παλεύεις για τίτλους.

Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο συναισθηματικά, νομίζω ότι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι πολύ γενναίοι.

Είχα τρεις ομάδες στην Αγγλία (σ.σ. Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ), προπόνησα σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους στην Αγγλία και μου άρεσε. Και από κοινωνική άποψη, είχα την τύχη να ζήσω σε πολλές πόλεις, αλλά η οικογένειά μου ζει στο Λονδίνο.

Το Λονδίνο είναι το σπίτι μου, οπότε μια μέρα θα επιστρέψω Premier League, εκτός αν κανείς δεν με θέλει. Μια μέρα, θα ήθελα να επιστρέψω, αλλά θα είμαι πολύ ξεκάθαρος: για τα επόμενα δύο χρόνια, αυτή τη σεζόν και την επόμενη, κανείς δεν θα με πάρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε”.

