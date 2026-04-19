100 χρόνια Ducati

Στα ιστορικά κεντρικά γραφεία της Ducati, στο Borgo Panigale, η ιταλική μάρκα παρουσίασε την ουσία του «Made in Italy σύμφωνα με την Ducati».

Στην εορταστική εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υπουργός Επιχειρήσεων και του Made in Italy, γερουσιαστής Adolfo Urso, ο πρόεδρος της Περιφέρειας Emilia-Romagna Michele De Pascale και ο διευθύνων σύμβουλος της Ducati, Claudio Domenicali.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Εγχειρίδιο Made in Italy σύμφωνα με τη Ducati» έχει την έγκριση του Υπουργείου Επιχειρήσεων και του Made in Italy, της Επιτροπής Leonardo και του Ιδρύματος Altagamma.

Αυτό το Εγχειρίδιο κωδικοποιεί τον συνδυασμό της κουλτούρας σχεδιασμού, της βιομηχανικής αριστείας και της απαράμιλλης ιταλικής «τεχνογνωσίας» που πάντα διέκρινε την Ducati, που γεννήθηκε στο Borgo Panigale, στην καρδιά της Motor Valley, και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο.

Αν το Εγχειρίδιο απεικονίζει τη μέθοδο, η Superleggera V4 Centenario Tricolore – που παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα από τον υπουργό Urso και τον Claudio Domenicali – αντιπροσωπεύει την πιο αυθεντική σύνθεσή της. Η Superleggera V4 Centenario Tricolore είναι η απόλυτη έκφραση της τεχνολογίας Ducati που εφαρμόζεται σε μια μοτοσυκλέτα νόμιμη για χρήση σε δρόμους, η πρώτη στον κόσμο που διαθέτει σύστημα πέδησης με δίσκους από ανθρακονήματα και πιρούνι με μπράτσα από ανθρακονήματα που προέρχονται από το MotoGP, ικανή να φτάσει σε μέγιστη ισχύ 228 ίππων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραγόμενη σε μόλις 100 μονάδες, η Superleggera V4 Centenario Tricolore ξεχωρίζει για τα αποκλειστικά της χρώματα, εμπνευσμένα από την 750 F1, νικήτρια στην πίστα Daytona International Speedway το 1986 με τον Marco Lucchinelli, το τελευταίο «κλασικό» αγωνιστικό μοντέλο δύο βαλβίδων και ένα από τα πιο εμβληματικά και σπάνια Ducati της δεκαετίας του 1980.

«Γεννηθήκαμε στο Borgo Panigale και από εδώ συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, να αναπτύσσουμε και να παράγουμε μοτοσυκλέτες που φέρνουν στον κόσμο ένα σαφές όραμα του Made in Italy. Το Εγχειρίδιο και η νέα Superleggera V4 Centenario Tricolore αντιπροσωπεύουν δύο συμπληρωματικές διαστάσεις αυτού του ταξιδιού: τη μέθοδο και την απτή έκφρασή της. Μαζί καταδεικνύουν την ικανότητά μας να καινοτομούμε, την ασυμβίβαστη τεχνολογική μας έρευνα, την προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς και την κουλτούρα σχεδιασμού μας και τη βαθιά μας σύνδεση με την περιοχή και την κοινότητά μας», δήλωσε ο Claudio Domenicali, διευθύνων σύμβουλος της Ducati.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων εορτασμού, είναι η «Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati». Η περιοχή Εμίλια-Ρομάνια θα είναι η καρδιά ολόκληρου του εορταστικού ταξιδιού: από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου. Οπαδοί από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στην πίστα του Μιζάνο για να γιορτάσουν 100 χρόνια ιστορίας.

Το Σαββατοκύριακο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του με τον Αγώνα Πρωταθλητών της Lenovo.

Στην πίστα θα βρίσκονται όλοι οι αναβάτες της Ducati MotoGP: οι Μαρκ Μάρκεθ και Φραντσέσκο Μπανιάια της ομάδας Ducati Lenovo, Μικέλε Πίρο – δοκιμαστής της Ducati MotoGP, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 Racing, Αλεξ Μάρκεθ και Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Racing, Νικολό Μπουλέγκα και Ικερ Λεκουόνα της Aruba.it Racing – Ducati στο πρωτάθλημα Superbike.