Η Ducati επιστρέφει στην παραγωγή ενός μονοκύλινδρου κινητήρα για μοτοσυκλέτες δρόμου, 30 χρόνια μετά τον θρυλικό Supermono 550. Ονομάζεται Superquadro Mono, έχει κυβισμό 659 cc, είναι Desmo και συστήνεται ως το νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Αυτός ο μονοκύλινδρος κινητήρας, σχεδιασμένος με την επιλογή εκλεπτυσμένων υλικών και λύσεων για το κάθε εξάρτημα, βασίζεται στον κινητήρα της Panigale 1299, τον Superquadro 1285 cc, που αντιπροσωπεύει τη μέγιστη εξέλιξη του δικύλινδρου, νόμιμου-για-χρήση-δρόμου (street-legal) κινητήρα της Ducati. O Superquadro Mono κληρονομεί το έμβολο διαμέτρου 116 χιλ. από τον κινητήρα της Panigale, το σχήμα του θαλάμου καύσης, τις βαλβίδες εισαγωγής τιτανίου διαμέτρου 46,8 χιλ., τις βαλβίδες εξαγωγής από χάλυβα 38,2 χιλ. και το δεσμοδρομικό σύστημα.

Το όνομα Superquadro, προέρχεται από την ακραία αναλογία μεταξύ της διαμέτρου του εμβόλου και της διαδρομής του, που επιτρέπει, λόγω του ότι η δεύτερη είναι πολύ μικρή, την επίτευξη ταχυτήτων περιστροφής που βρίσκουμε στους αγωνιστικούς κινητήρες. Στον Superquadro Mono αυτή η αναλογία είναι ίση με 1,86 και αποτελεί ρεκόρ στην κατηγορία χάρη σε μια διαδρομή μόλις 62,4 χιλ.

Η διάμετρος ρεκόρ των 116 χιλ. επιτρέπει την υιοθέτηση βαλβίδων μεγάλης διαμέτρου προς όφελος της απόδοσης, κάτι που ωστόσο δεν θα ήταν δυνατό χωρίς το σύστημα Desmodromic. Αυτό το σύστημα, το οποίο η Ducati χρησιμοποιεί επίσης στις μοτοσυκλέτες MotoGP, επιτρέπει την υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται από τα ελατήρια βαλβίδων, επιτρέποντας ακραίες τιμές ανύψωσης βαλβίδων. Με αυτόν τον τρόπο, το δεσμοδρομικό σύστημα συμβάλλει σημαντικά τόσο στις επιδόσεις όσο και στη δυνατότητα επίτευξης πολύ υψηλών ταχυτήτων περιστροφής.

Χάρη σε αυτές τις λύσεις, ο Superquadro Mono αποδίδει μέγιστη ισχύ 77,5 ίππων στις 9.750 σ.α.λ. και μπορεί να φτάσει τις 10.250 σ.α.λ.*, τιμές που δεν είχαν επιτευχθεί ποτέ πριν από έναν μονοκύλινδρο κινητήρα μοτοσυκλετών δρόμου. Η ροπή, της οποίας η μέγιστη τιμή είναι 6,4 kgm στις 8.000 σ.α.λ., κατανέμεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο, με αποτέλεσμα τη γραμμική και εκμεταλλεύσιμη απόδοση ισχύος. Όλα αυτά ενώ τηρούνται τα όρια προδιαγραφών ρύπων Euro 5. Σε αγωνιστική διαμόρφωση με εξάτμιση Termignoni, αυτός ο μονοκύλινδρος μπορεί να φτάσει την απίστευτη μέγιστη τιμή ισχύος των 85 ίππων στις 9.500 σ.α.λ..

Ο Superquadro Mono θα χρησιμοποιηθεί και σε μοτοσυκλέτες για κατόχους άδειας Α2, σε έκδοση με μειωμένη ισχύ.

Τεχνικές λύσεις και εκλεπτυσμένα υλικά για επιδόσεις και χαμηλό βάρος

Το έμβολο διαμέτρου 116 χιλ. είναι απόλυτο ρεκόρ για μονοκύλινδρο κινητήρα παραγωγής. Αγωνιστικής προέλευσης, χαρακτηρίζεται από μια διάταξη “box in box” όπως τα έμβολα της Panigale V4 R, για παράδειγμα με βάση διπλού δοκού για να συνδυάζει ακαμψία και αντίσταση με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των τριβών. Για τον ίδιο λόγο, ο πύρρος του εμβόλου φέρει επίστρωση Diamond Like Carbon (DLC), την ίδια επεξεργασία που χρησιμοποιήθηκε για το περίβλημα του εμβόλου της Panigale V4 R. Ο λόγος συμπίεσης είναι 13,1:1.

Όπως και στον κινητήρα Desmosedici MotoGP, οι βραχίονες του δεσμοδρομικού συστήματος διαθέτουν επίσης επίστρωση DLC (Diamond Like Carbon) για μείωση της τριβής και αύξηση της αντοχής στην καταπόνηση. Η διανομή ελέγχεται μέσω ενός μικτού «αθόρυβου» συστήματος γραναζιού/αλυσίδας.

Η τροφοδοσία καυσίμου υλοποιείται με μία οβάλ πεταλούδα διαμέτρου 62 χιλ., με μπεκ ψεκασμού που ελέγχεται από σύστημα ride-by-wire, το οποίο προσφέρει τρία διαφορετικά Power Modes (High, Medium, Low), για προσαρμογή της παροχής ισχύος του κινητήρα σε διαφορετικές καταστάσεις οδήγησης.

Οι χυτοί στροφαλοθάλαμοι του κινητήρα ενσωματώνουν το χιτώνιο νερού γύρω από το σώμα του κυλίνδρου, κατασκευασμένο όπως και στη 1299 Superleggera από αλουμίνιο και όχι χάλυβα, με πλεονεκτήματα όσον αφορά το βάρος και την ψύξη λόγω της λεπτότητας των τοιχωμάτων. Αυτή η λύση επιτρέπει επίσης τη στερέωση της κεφαλής απευθείας στον στροφαλοθάλαμο, συμβάλλοντας σε έναν πολύ πιο συμπαγή κινητήρα με την ίδια δομική ακαμψία. Ο συμπλέκτης, ο εναλλάκτης και τα καλύμματα κεφαλής κατασκευάζονται με χύτευση κράματος μαγνησίου, και πάλι για μείωση του βάρους του κινητήρα στο ελάχιστο, με παράλληλη εγγύηση υψηλής μηχανικής αντίστασης.

Ο στροφαλοφόρος άξονας είναι ασύμμετρος και είναι εδρασμένος σε διαφοροποιημένα κύρια έδρανα για μείωση του βάρους. Για την εξισορρόπηση του κινητήρα φροντίζουν δύο αντίθετοι αξόνες ζυγοστάθμισης (ένας εμπρός και ένας πίσω) τοποθετημένοι σε ρουλεμάν μέσα στο στροφαλοθάλαμο και ελεγχόμενοι από γρανάζια. Οι άξονες αυτοί ελέγχουν επίσης τις αντλίες νερού και λαδιού.

Η διάταξη των δύο αντίθετων αξόνων, τοποθετημένων στο πλάι του στροφαλοφόρου, επιτρέπει στις δυνάμεις αδράνειας πρώτης τάξης να εξισορροπούνται πλήρως χωρίς να εισάγονται περαιτέρω ανεπιθύμητες δυνάμεις ή ταλαντώσεις. Χάρη σε αυτή τη λύση, ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί σε πολύ υψηλές στροφές, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί ένα επίπεδο κραδασμών συγκρίσιμο με ενός V-twin 90°.

Ο Superquadro Mono για την λίπανση του βασίζεται σε δύο αντλίες, μία παροχής που εξασφαλίζει αποτελεσματική λίπανση του κινητήρα και μία ανάκτησης, τοποθετημένη στον χώρο της μπιέλας και η οποία συγκεντρώνει το λάδι από τα πλαϊνά διαμερίσματα του εναλλάκτη και των καλυμμάτων του συμπλέκτη για να μειώσει τις απώλειες τριβής του λιπαντικού με τα κινούμενα μέρη. Αυτή η αντλία, μαζί με μια βαλβίδα τοποθετημένη στο blow-by κύκλωμα, φέρνει το διαμέρισμα του στροφαλοφόρου άξονα σε πίεση όπως στους αγωνιστικούς κινητήρες, προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση των κινούμενων μερών και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανάκτηση του λιπαντικού σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.

Η μετάδοση βασίζεται σε ένα εξατάχυτο κιβώτιο με αγωνιστικές σχέσεις που προέρχονται από την εμπειρία που αποκτήθηκε στην Panigale V4. Η πρώτη ταχύτητα είναι στην πραγματικότητα αρκετά μακριά για να επιτρέπει τη χρήση της σε αργές στροφές, εκμεταλλευόμενη τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ. Ο συμπλέκτης βρίσκεται σε μπανιέρα λαδιού με προοδευτικό υδραυλικό έλεγχο, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μειωμένο φορτίο και έχει εξελιχθεί ειδικά για να προσφέρει εύκολη και διαισθητική συμπεριφορά πέδησης, με μέγιστη δυνατότητα διαμόρφωσης κατά το άνοιγμα του γκαζιού και στη διαχείριση πέδησης μέσω του κινητήρα, για διευκόλυνση της ολίσθησης ισχύος κατά την είσοδο στις στροφές.

Το κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να εξοπλιστεί με Ducati Quick Shift (DQS) Up & Down. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, το DQS βασίζεται σε έναν μαγνητικό αισθητήρα και όχι στον παραδοσιακό αισθητήρα φορτίου για τη βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας.

* Μόνο στην πρώτη ταχύτητα ο κόφτης ρυθμίζεται στις 10.000 σ.α.λ.