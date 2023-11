Το Avenger αποτελεί το εκλεκτό παιδί της Jeep, αφού το επέλεξε για να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της και αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της αμερικανικής εταιρείας, δημιουργώντας πονοκέφαλο με τις ικανότητες και τις προσιτές τιμές του τόσο στη δημοφιλή κατηγορία B-SUV όσο και στα καθαρά ηλεκτρικά μοντέλα.

To Jeep Avenger έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, έχοντας τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς (Car of the Year 2023) στη φαρέτρα του, αλλά και την ουσία, αφού οι πωλήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές ανθίζουν και το νέο μέλος της οικογένειας σημειώνει ήδη εμπορική επιτυχία στο ανταγωνιστικό B-SUV segment.

Έτσι, με αυτοπεποίθηση αποτελεί το μέσο για τη μελλοντική εξηλεκτρισμένη εικόνα της Jeep, η οποία σύμφωνα με τα σχέδια της μάρκας μέχρι το 2025 θα διαθέτει 4 BEV στη γκάμα της, ενώ μέχρι το 2030 το σύνολο των πωλήσεων της θα αποτελείται από αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατά το πλάνο Dare Forward 2030.

Το νέο Avenger είναι ο βενιαμίν της οικογένειας της Jeep και με μήκος που φτάνει τα 4.084mm τοποθετείται στο κάτω μέρος της κατηγορίας B-SUV, ενώ στο άνω βρίσκεται το αδερφάκι Renegade. Το πλάτος του αγγίζει τα 1.776mm και το μεταξόνιο τα 2.562mm.

To αμερικανικό crossover βασίζεται στη νέα eCMP2 πλατφόρμα, με το 60% των στοιχείων της να έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για λογαριασμό του Avenger.

Ο σχεδιασμός του Avenger στηρίχθηκε στη λειτουργικότητα, την τεχνολογία και τις ικανότητες κίνησης σε κάθε είδους επιφάνεια. Με την πρώτη ματιά, καταλαβαίνεις αμέσως ότι πρόκειται για μοντέλο της Jeep λόγω του τετραγωνισμένου σχήματός του, αλλά και από συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα τα φωτιστικά σώματα ή η σήμα κατατεθέν μάσκα της μάρκας με τις 7 γρίλιες, η ύπαρξη των οποίων περιορίζεται σε αισθητικούς λόγους στην περίπτωση του ηλεκτρικού Avenger.

Κάτι σου λέει, όμως, ότι δεν πρόκειται για ακόμα ένα μοντέλο Jeep, κάτι στην εμφάνιση φωνάζει διαφορετικό, εκλεπτυσμένο και ακαταμάχητο. Και αυτό το κάτι προέρχεται από την έμπνευση των Ιταλών, οι οποίοι έχουν βάλει την πένα τους στη σχεδίαση του Avenger, αφού πλέον η Jeep ανήκει στον Όμιλο Stellantis.

Παρόλ’ αυτά, το γνήσιο DNA της Jeep παραμένει αναλλοίωτο και παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης θα σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για SUV πόλης, οι αριθμοί αλλά και η πράξη, όπως διαπιστώσαμε, διαψεύδει όποια τέτοια σκέψη. Πιο συγκεκριμένα, το Avenger έχει γωνία ράμπας 20ο, γωνία προσέγγισης και αποχώρησης 20ο και 32ο αντίστοιχα. Για την επίτευξη αυτών των τιμών, βοηθάει η τροποποιημένη έκδοση της πλατφόρμας e-CMP2. Χάρη σε αυτή την επιλογή ελαχιστοποιήθηκε το μήκος των προβόλων, ενώ η απόσταση από το έδαφος στο σημείο των αναρτήσεων φτάνει τα 20,9cm και στην προστατευτική ποδιά της μπαταρίας τα 22,3cm. Επίσης, η διάμετρος στροφής είναι μόλις 10,5m, κάτι που του χαρίζει ευελιξία τόσο στην πόλη όσο και σε πιο απαιτητικές διαδρομές.

Ακόμη μία πρωτοτυπία που συνηγορεί στην ελευθερία κινήσεων και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν την Jeep, είναι η έμφαση που έχει δοθεί στην προστασία του αμαξώματος από επαφές που συμβαίνουν είτε με χαμηλή ταχύτητα εντός πόλης είτε σε off road διαδρομές. Τα περιμετρικά προστατευτικά και οι εμπρός και πίσω ποδιές είναι από υλικό με ενσωματωμένη τη χρωστική ουσία, ώστε να μην χαράσσονται κυρίως από κλαδιά, το μόνιμο φόβητρο του αμαξώματος.

Μοντέρνο έξω, μοντέρνο και μέσα. Η φρέσκια σχεδίαση κυριαρχεί και στο εσωτερικό του Avenger. Είναι ποιοτικό, χωρίς να επηρεάζουν την καλή εικόνα τα σκληρά πλαστικά σε κάποια σημεία, ψηφιακό, άνετο, πρακτικό και λειτουργικό, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας «design to function». Επίσης, η παιχνιδιάρικη μεταλλική κίτρινη με χρυσαφί «χροιά» φάσα στην κονσόλα στην έκδοση Summit της δοκιμής μας αρκεί για να φτιάχνει τη διάθεση στους επιβάτες ακόμα και στις πιο μουντές ημέρες. Όσον αφορά την τεχνολογία, το Avenger διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα δικτύωσης και δυνατότητα αναβάθμισης «over the air» για το λογισμικό του. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι ευανάγνωστος με οθόνη 10,25 ίντσες, ενώ στην κεντρική κονσόλα δεσπόζει η οθόνη αφής μεγέθους, επίσης, 10,25 ιντσών του εύχρηστου συστήματος infotainment UConnect, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και απεικόνισης ενός smartphone με τη χρήση των εφαρμογών Android Auto και Apple Car play. Να σημειωθεί ότι παρά την digital κυριαρχία, δε λείπουν κάποιοι φυσικοί διακόπτες για την ευκολότερη χρήση των βασικών λειτουργιών.

Παρά τις compact διαστάσεις του, το Avenger μπορεί να μεταφέρει 4 επιβάτες άνετα και 5 με κάποιους συμβιβασμούς, κυρίως εάν ξεπερνούν σε ύψος το 1,80m, αφού ο χώρος για τα γόνατα είναι σχετικά περιορισμένος, σε αντίθεση με αυτόν για το κεφάλι που είναι αρκετός. Οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους 34lt αποθηκευτικών χώρων μέσα στην καμπίνα, ενώ η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 350lt (με διπλό πάτωμα για την αποθήκευση των καλωδίων) και είναι τετραγωνισμένος για τη μέγιστη εργονομία με άνοιγμα 1m, κάτι που εξασφαλίζει εύκολη φόρτωση. Ένα νούμερο ήδη καλό για την κατηγορία B-SUV, ενώ εάν τα πίσω καθίσματα αναδιπλωθούν ο διαθέσιμος χώρος αγγίζει τα 1.250lt.

Η θέση οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και για κάθε σωματότυπο, ώστε να βρει ο οδηγός την ιδανική για την ασφαλή του οδήγηση και συνολικά χαρίζει πολύ καλή ορατότητα.

Το Avenger χρησιμοποιεί το νέας γενιάς ηλεκτροκινητήρα M3 της Stellantis που λειτουργεί στα 400V και αποδίδει 156PS (115kW) από 136PS και 260Nm ροπής, o οποίος τροφοδοτείται από μια επίσης νέα μπαταρία χωρητικότητας 54kWh (ωφέλιμα 50,8kWh). Η μπαταρία, η οποία ζυγίζει 340kg, είναι τοποθετημένη κάτω από τα εμπρός και πίσω καθίσματα και την κεντρική κονσόλα, ενώ εξασφαλίζει στο Avenger αυτονομία μέχρι 400km σε μικτές συνθήκες και έως 550km σε αστικό περιβάλλον στον κύκλο WLTP, σύμφωνα με την Jeep. Ο νέος ηλεκτροκινητήρας βελτιώνει την αυτονομία κατά 5% (σε σχέση με την υπάρχουσα πλατφόρμα e-CMP2), η νέα μπαταρία κατά 12% και μια σειρά βελτιστοποιήσεων κατά επιπλέον 5%. Επίσης, η αντλία θερμότητας που βρίσκεται στο βασικό εξοπλισμό αυξάνει την αυτονομία έως και 10% σε συνθήκες με ακραίες θερμοκρασίες, ζέστη ή κρύο. Ακόμη ένα θετικό του Avenger που βοηθάει τόσο στην καλή κατανάλωση όσο και στην πολύ καλή συμπεριφορά στο δρόμο είναι το χαμηλό του βάρος, το οποίο φτάνει τα 1.536kg, ένα νούμερο που δύσκολο το βρίσκει κανείς σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η εταιρεία ανακοινώνει κατανάλωση 15,4kWh/100km στον κύκλο WLTP.

Η διαχείριση ενέργειας όντως είναι εξαιρετική και η δική μας συμβίωση και εμπειρία με το Avenger αποδείχθηκε αρκετά οικονομική. Η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στις 17,0kWh/100km σε διάφορες συνθήκες οδήγησης. Μέσα στην πόλη και με το πρόγραμμα οδήγησης ως επί το πλείστον στο eco, καθώς και με χρήση του συστήματος ανάκτησης ενέργειας που πάντα μας αρέσει, φτάσαμε αισίως μέση κατανάλωση κοντά στις 15,0kWh/100km. Πρακτικά, εάν κάποιος προσαρμοστεί στο σωστό τρόπο οδήγησης και δεν υπερβάλει με το δεξί πεντάλ, οι καταναλώσεις αυτές έρχονται αβίαστα και αποτυπώνονται σε μία εκτιμώμενη αυτονομία γύρω στα 370km.

Η μπαταρία φορτίζει στα 11kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα και η διαδικασία φόρτισης 0-100% διαρκεί 5 ώρες και 30 λεπτά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα φόρτισης σε ταχυφορτιστή ισχύος μέχρι και στα 100kW. Στον DC, λοιπόν, το Avenger μέσα σε 3 λεπτά μπορεί να ανακτήσει 30km αυτονομίας και σε 24 λεπτά 240km από το 20% στο 80%.

Το ενδιαφέρον του Avenger συνεχίζεται και στην οδική του συμπεριφορά. Είναι ιδανικό για τις άνετες και ξεκούραστες μετακινήσεις μέσα στην πόλη ή για τα ταξίδια, ωστόσο το DNA της Jeep δηλώνει «παρών» για κάθε είδους περιπέτεια. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα τρία προγράμματα οδήγησης (eco, Normal, Sport) αντίστοιχα με τις συνθήκες οδήγησης και τις διαθέσεις του. Έτσι, ανάλογα το driving mode επηρεάζεται το βάρος του συστήματος διεύθυνσης και η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα, συνεπώς και η αυτονομία. Στο eco, ο ηλεκτροκινητήρας είναι πιο ράθυμος και η ισχύς του περιορίζεται στα 82PS, στο Normal στα 109PS και στο Sport είναι διαθέσιμα και τα 156PS.

Επιπλέον, για πρώτη φορά σε προσθιοκίνητο Jeep συναντάμε τα συστήματα Select Terrain και Hill Descent Control, κάτι που όπως διαπιστώσαμε στην πράξη συνέβαλαν στο αναπάντεχο σκληρό off-road στο οποίο βρεθήκαμε για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Tο σύστημα Select Terrain, το οποίο διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό, προσφέρει στον οδηγό επιπλέον τα προγράμματα Sand, Mud και Snow, έτσι ώστε να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και τις επιφάνειες του οδοστρώματος στο οποίο κινείται.

Η λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα είναι ομαλή και η επιτάχυνσή του αρκετά εντυπωσιακή. Από στάση αγγίζει τα 100km/h σε 9,0sec και η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150km/h, ενώ θα μπορούσε να τα υπερβεί με ευκολία. Οι compact διαστάσεις του το ευνοούν μέσα στην πόλη, αφού είναι ευέλικτο και κινείται άνετα σε μεγάλους ή μικρότερους δρόμους, ακόμα και στα στενά. Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή, κάτι που το διαπιστώνεις σχεδόν αμέσως και το απολαμβάνεις στα ταξίδια. Πολύ καλή ηχομόνωση στην καμπίνα, γεγονός που αναβαθμίζει τη γενικότερη εικόνα και την ποιότητα της καθημερινότητας μαζί του. Περνάει με άνεση τις κάθε λογής λακκούβες και κακοτεχνίες, ωστόσο στις εγκάρσιες ανωμαλίες η αντίδραση στον πίσω άξονα εμφανίζεται πιο «ξερή». Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι σχετικά σφιχτή, χωρίς αυτό να προβληματίζει στη συνολική συμπεριφορά, ενώ παράλληλα χαρίζει ένα πιο σπορτίφ χαρακτήρα. Μάλιστα, σε δρόμο με στροφές, το Avenger αποδεικνύεται ευχάριστο, με υψηλό επίπεδο πρόσφυσης ακόμα και σε πιο γρήγορο ρυθμό. Οι κλίσεις του αμαξώματος είναι περιορισμένες, ενώ η συμπεριφορά του απολύτως προβλέψιμη, κάτι που προκαλεί αίσθημα ασφάλειας. Αναμενόμενα σε περίπτωση οδηγικής υπερβολής ή μεγαλύτερη από την κατάλληλη ταχύτητα σε συνθήκες ολισθηρού οδοστρώματος, το μπροστινό μέρος ανοίγει την τροχιά του, αλλά με άφημα του δεξιού πεντάλ, επανέρχεται στην… κανονικότητα. Στον πιο έντονο ρυθμό, «επιβάλλεται» η επιλογή Sport, κατά την οποία βαραίνει το σύστημα διεύθυνσης, διότι είναι αρκετά ελαφρύ, κάτι που όμως δεν ενοχλεί στην πόλη και την καθημερινή οδήγηση.

Εντυπωσιακό είναι όμως ότι και στις πιο δύσκολες, αλλά πραγματικά δύσκολες off road καταστάσεις στις οποίες βρεθήκαμε… κατά λάθος, ψάχνοντας το πιο ψηλό σημείο για τη φωτογράφηση, το Avenger ανταποκρίθηκε άψογα. Ανέβηκε κυριολεκτικά πάνω σε κροκάλες, πέρασε μεγάλα νεροφαγώματα και στάθηκε… παλικάρι. Έχοντας ήδη διαπιστώσει ότι μπορεί να κινηθεί επιτυχώς σε εκτός δρόμου διαδρομές και με ασφάλτινα ελαστικά μάλιστα, αυτό ήταν το κερασάκι δεδομένου πως πρόκειται για ένα προσθιοκίνητο crossover και με προσανατολισμό κυρίως σε ασφάλτινες διαδρομές. Ό,τι και να προκύψει, όμως, έχετε ένα σύμμαχο μαζί σας έτοιμο να σας ξελασπώσει. Από το DNA δεν ξεφεύγει κανείς!

Όσον αφορά τον καίριο τομέα της ασφάλειας, το Avenger είναι εξοπλισμένο με πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως: διατήρηση πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας, αυτόνομο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση οδικής σήμανσης, cruise control, αναγνώριση κόπωσης του οδηγού, υποβοήθηση πάρκινγκ, έλεγχο τυφλών σημείων, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2.

To ηλεκτρικό Jeep Avenger συνολικά πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που το θέλεις μόνιμα στην καθημερινότητά σου. Προσφέρει τεχνολογία, άνεση, πρακτικότητα, αρκετά καλή αυτονομία, πολύ καλή οδική συμπεριφορά, περιπετειώδη χαρακτήρα και φυσικά στιλ σε αρκετά ενδιαφέρουσες τιμές για τα σημερινά δεδομένα. Η Jeep επέλεξε σοφά να κάνει την είσοδό της στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με ένα ικανότατο B-SUV, χωρίς να αποτάξει τις ρίζες της. Σημειώστε ότι το Avenger κυκλοφορεί πλέον στη χώρα μας και με 1.200άρη turbo κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 100PS.

Η τιμή της βασικής έκδοσης Longitude ξεκινάει από 38.700 ευρώ. Η αμέσως επόμενη έκδοση Altitude ξεκινά από 40.700 ευρώ και από 43.700 ευρώ η έκδοση Summit της δοκιμής μας με το εξαιρετικό εξοπλιστικό πακέτο. Η πλατφόρμα για την επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ έκλεισε και αναμένουμε νεότερα για τον 3ο κύκλο του προγράμματος της επιδότησης. Τέλος, παρέχεται 4ετή εργοστασιακή εγγύηση και υπηρεσία οδικής με ισχύ έως 160.000km. Η εγγύηση για την μπαταρία είναι 8ετής με ισχύ έως 160.000km.