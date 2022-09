Η οικογένεια του Jeep Compass μεγάλωσε και, όπως επιτάσσουν οι καιροί και οι ανάγκες, εξηλεκτρίστηκε παρουσιάζοντας την έκδοση e-Hybrid, ενός συστήματος ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, το οποίο προσφέρει μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερους ρύπους στις ταλαιπωρημένες πλέον από καυσαέρια πόλεις ανά τον κόσμο.

Χωρίς να χάσει τίποτα από το χαρακτήρα του, το Jeep Compass συνεχίζει να κάνει με τον καλύτερο τρόπο αυτά για τα οποία το αγαπήσαμε, αλλά πλέον συμβάλλοντας και από την πλευρά του στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην έκδοση Upland της δοκιμής μας το κλασικό motto της Jeep “There is only one Jeep” αντικαταστάθηκε με το “There is only one earth” (Υπάρχει μόνο μία Γη), περνώντας το δικό του μήνυμα.

Φιλοσοφία που συνεχίζει και στο εσωτερικό, αφού τα καθίσματα τραβούν αμέσως το βλέμμα όχι μόνο για το… disco χρώμα τους στο πάνω μέρος, αλλά και για το γεγονός ότι καλύπτονται από την επένδυση SEAQUAL, η οποία αποτελείται από υλικό από ανακυκλωμένα πλαστικά που έχουν βρεθεί στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, μέρος των πλαστικών επιφανειών του ταμπλό προέρχεται από ανακυκλωμένα φωτιστικά σώματα αυτοκινήτων, ενώ και η βαφή είναι φιλική προς το περιβάλλον. Λεπτομέρειες σημαντικές που ενισχύουν τον οικολογικό χαρακτήρα του Compass e-Hybrid.

Έτσι, οι άνετες και φυσικά premium μετακινήσεις στην πόλη πραγματοποιούνται και με… πιο καθαρή συνείδηση, αφού το κλασικό αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα βοηθάει αρκετά σε αυτό (CO2: 128gr/km) και μάλιστα είναι ο λόγος που μπορεί να κινηθεί ελεύθερα στον “δακτύλιο” της Αθήνας.

Ο βασικός υπεύθυνος για αυτή την οικολογική στροφή είναι ο νέος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.5lt της GSE (βλέπε και Jeep Renegade και Alfa Romeo Tonale), ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για υβριδικά συστήματα και αποδίδει 130PS στις 5.500rpm και 240Nm ροπής στις 1.550rpm. Λειτουργεί στον κύκλο Miller με σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης 350bar και μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής.

O turbo κινητήρας συνδυάζεται με το νέο 7άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, υγρού τύπου, και ανάμεσα σε αυτόν και το κιβώτιο βρίσκεται ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας 20PS. Στο θερμικό κινητήρα είναι προσαρμοσμένος και ένας ακόμα μικρότερος ηλεκτροκινητήρας που έχει τον τριπλό ρόλο γεννήτριας-μίζας-πρόωσης ανάλογα με τις εντολές που δέχεται.

Η μπαταρία των 48V του υβριδικού συστήματος έχει χωρητικότητα 0,8kWh και ζυγίζει μόλις 13,5kgm, ενώ είναι τοποθετημένη σε σημείο (στο πάτωμα ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα) που δεν επηρεάζει ούτε το κέντρο βάρους ούτε το χώρο (μόλις 14lt λιγότερα στο πορτ-μπαγκάζ σε σχέση με το Compass 1.3lt, αφού πλέον ο αποθηκευτικός χώρος είναι 424lt).

Στην πράξη, τα οφέλη του υβριδικού αυτού συστήματος φαίνονται κυρίως στην πόλη, δηλαδή στο μποτιλιάρισμα με το συνεχές σταμάτα-ξεκίνα και στις πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπου ο βενζινοκινητήρας παραμένει σβηστός και αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας να σπρώξει το αυτοκίνητο 4-5 μέτρα μακριά μέχρι να ξανασταματήσει.

Η Jeep υπόσχεται μέχρι και 15% μειωμένη κατανάλωση και η αλήθεια είναι ότι στο… κλασικό καλό μποτιλιάρισμα του Κηφισού και των περιχώρων δεν είδαμε την κατανάλωση να ανεβαίνει πάνω από 6,5lt/100km, ενώ σε μικτό κύκλο, με νορμάλ οδήγηση φτάσαμε πολύ κοντά στο εργοστασιακό 5,6lt/100km, αφού διακρίναμε στη μοντέρνα ψηφιακή οθόνη των 12,5 ιντσών του πίνακα οργάνων το ευχάριστο νούμερο των 5,8lt/100km. Φυσικά, όσο το πόδι βυθίζεται στο δεξί πεντάλ η κατανάλωση ανεβαίνει, αλλά και πάλι το 7,4lt/100km ήταν το μεγαλύτερο νούμερο που είδαμε, εντυπωσιακά χαμηλή τιμή για ένα C-SUV 1.575 κιλών!

Στην πραγματική ζωή, λοιπόν, το Compass e-Hybrid κάνει αυτό που υπόσχεται. Ξεκινάει αθόρυβα (Silent Start) χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα, κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στο σταμάτα-ξεκίνα της κίνησης (e-Queuing) που είναι και το πιο σημαντικό για το περιβάλλον και την τσέπη μας, κινείται απολύτως ηλεκτρικά σε χαμηλή ταχύτητα, αφήνοντας το φρένο (e-Creeping), αν και σε αυτή την περίπτωση κάποιες φορές λειτουργεί και ο θερμικός κινητήρας και τέλος παρκάρει μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα (e-Parking), αλλά και με μεγάλη ευκολία κοιτώντας απλά την 360 μοιρών κάμερα στην έκδοση Upland.

Η ανάκτηση ενέργειας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος ή όταν αφήσουμε το πεντάλ του γκαζιού, ενώ το ιστορικό ανάκτησής της το βλέπουμε στην κεντρική οθόνη αφής των 10,1 ιντσών, η οποία μάλιστα εφοδιάζεται με το νέο σύστημα πολυμέσων Uconnect, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το αυτοκίνητο. Μαζί με τα παραπάνω οφέλη, προσθέστε και το e-Boosting, κατά το οποίο ο ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιείται κατά την επιτάχυνση και βοηθάει το θερμικό κινητήρα να είναι ακόμα πιο αποδοτικός, με την προϋπόθεση ότι τα αποθέματα ενέργειας της μπαταρίας επαρκούν.

Ποιος να το φανταζόταν πριν από χρόνια ότι το τερέν που θα ταίριαζε καλύτερα σε ένα Jeep θα ήταν η πόλη. Το Compass e-Hybrid παίρνει άριστα, όμως, και στον αυτοκινητόδρομο με την ποιότητα κύλισης να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο. Αθόρυβος ο βενζινοκινητήρας, αλλά και η καμπίνα είναι απαλλαγμένη από αεροδυναμικούς και κάθε λογής εξωτερικούς θορύβους. Είναι ευρύχωρο, άνετο και ποιοτικό.

Όπως και στα αδερφάκια Compass, έτσι και σε αυτό, τα ταξίδια γίνονται πραγματικά μια ευχάριστη διαδικασία, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο ρητό «σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός». Ειδικά όταν μιλάμε και για τέτοιες καταναλώσεις! Την πολύ καλή εικόνα συμπληρώνει και το 7άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, το οποίο πραγματοποιεί ομαλά τις αλλαγές των σχέσεων, αλλά όχι τόσο γρήγορα σε πιο απαιτητικό ρυθμό, χωρίς αυτό βέβαια να προβληματίζει στιγμή.

Και μπορεί το αναμενόμενο από ένα προσθιοκίνητο premium SUV με ασφάλτινα ελαστικά να είναι ότι δε θα τα καταφέρει και τόσο καλά σε χωματόδρομο και δρόμο με πέτρες, το Compass e-Hybrid, ωστόσο, το διέψευσε. Φυσικά, δε βρεθήκαμε σε κακοτράχαλους δρόμους με νεροφαγωμάτα ενός μέτρου που θα απαιτούσαν τετρακίνηση και χωμάτινα λάστιχα, αλλά σίγουρα δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο, ειδικά όταν θέλαμε να το παίξουμε κάτι από λήσταρχο Νταβέλη και Μαύρο Πητ!

Με μεγάλο ύψος από το έδαφος και καλορυθμισμένες αναρτήσεις για αυτή τη χρήση, πέρασε άνετα, γρήγορα, απροβλημάτιστα και διασκεδαστικά από χωματόδρομους και με δύσκολα σημεία, θυμίζοντας σε όλους ότι είναι Jeep και φαίνεται!

Και επειδή ακριβώς είναι Jeep, η ασφάλεια είναι ζήτημα πρώτης γραμμής και προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS) και δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

Το Jeep Compass e-Hybrid αποτελεί μία premium σύγχρονη ολοκληρωμένη πρόταση και απευθύνεται σε όσους αγαπούν την άνεση, το στιλ, την πρακτικότητα, την ποιότητα, λίγο και την περιπέτεια και εννοείται σε όσους έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, χωρίς ταυτόχρονα να θέλουν να δώσουν μία περιουσία για να το αποκτήσουν ή για να το χρησιμοποιούν.

Η τιμή της βασικής έκδοσης Longtitude ξεκινάει από 32.300, ενώ η έκδοση Upland της δοκιμής μας από 38.200 με τέσσερα χρόνια εργοστασιακής εγγύησης ή της εγγύησης των 160.000 χλμ. και 4 χρόνια υπηρεσίας οδικής βοήθειας.