Με ανταγωνιστικές τιμές και την προσθήκη του σύγχρονου βενζινοκινητήρα 1.5lt ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, η Jeep καθιστά το Renegade έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες της κατηγορίας των B-SUV.

To Jeep Renegade στη σύγχρονη εκδοχή του κυκλοφορεί στους δρόμους από το 2014 σε διάφορες εκδόσεις και κινητήρες (γιατί το όνομα Renegade κάποιοι το θυμούνται από την δεκαετία του 70 ως ονομασία ειδικής έκδοσης του τότε Jeep CJ). Το σύγχρονο Renegade έχει δεχθεί facelift και ανανεώσεις εξωτερικά και εσωτερικά, ενώ στη σημερινή του μορφή η προσθήκη της 48-βολτης υβριδικής έκδοσης, με την οποία ο βενιαμίν της μάρκας κινείται αμιγώς ηλεκτρικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες για καλύτερη κατανάλωση και χαμηλότερους ρύπους, συμφέρει τα μέγιστα.

Η εξηλεκτρισμένη εκδοχή του Renegade χρησιμοποιεί το γνωστό υβριδικό σύστημα που έχουμε ήδη συναντήσει στο μεγαλύτερο αδερφάκι του Compass και στην Alfa Romeo Tonale, με τον turbo 1.500άρη βενζινοκινητήρα των 130PS να συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, το οποίο ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητήρα 48V απόδοσης 20 ίππων ή 15kW, και περνά την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το σύστημα αυτό αποτελεί πρωτοποριακή τεχνολογία και επιτρέπει τη δυνατότητα αποκλειστικής ηλεκτρικής κίνησης του αυτοκινήτου σε χαμηλές ταχύτητες και υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Με διαχρονική εμφάνιση και χωρίς να χάσει καθόλου από τον αυθεντικό Jeep του χαρακτήρα, το Renegade εξωτερικά είναι τετραγωνισμένο και σπορτίφ, θυμίζοντας Wrangler. Το ηλεκτρικό ταπεραμέντο του μαρτυρά το γράμμα «e» στο πίσω μέρος, ενώ στην έκδοση Upland της δοκιμής μας, όπως και στην αντίστοιχη έκδοση του Compass, το κλασικό motto της Jeep “There is only one Jeep” αντικαταστάθηκε από το “There is only one earth” (Υπάρχει μόνο μία Γη), υποδηλώντας με αυτό τον τρόπο την οικολογική του διάθεση.

Η ίδια eco φιλοσοφία συνεχίζεται αρμονικά και στο εσωτερικό. Τα -βολικά, μαλακά και ξεκούραστα- καθίσματα που έχουν ντίσκο χροιά λόγω του βινυλίου, αγκαλιάζονται και από την επένδυση SEAQUAL, ένα υλικό από ανακυκλωμένα πλαστικά που κάποτε ήταν απορρίμματα που μόλυναν τη θάλασσα.

Την ίδια φιλοσοφία βλέπουμε και στο μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας, αφού μέρος των πλαστικών επιφανειών του ταμπλό προέρχεται από ανακυκλωμένα φωτιστικά σώματα αυτοκινήτων, ενώ ακόμη και η βαφή «MetaKrome» είναι φιλική προς το περιβάλλον. Όλες αυτές οι σημαντικές οικολογικές λεπτομέρειες που συναντάμε στις αντίστοιχες εκδόσεις μοντέλων της Jeep, καθώς και οι plug-in τετρακίνητες εκδόσεις, δείχνουν την προσπάθεια της μάρκας να συμβάλει με το δικό της τρόπο στη φροντίδα του πλανήτη, κάνοντας πέρα το ρυπογόνο παρελθόν.

Εκτός των παραπάνω, το εσωτερικό έχει premium αέρα και είναι ποιοτικό. Ο διάκοσμος έχει επίσης σπορτίφ χροιά, ενώ έμφαση δόθηκε στην πρακτικότητα και την εργονομία. Από χώρους αποθήκευσης μικροαντικειμένων, ώστε να μην περιφέρονται ελεύθερα στην καμπίνα, δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Ο πίνακας οργάνων με την TFT οθόνη των 7 ιντσών συνδυάζει τα αναλογικά στοιχεία με μοντέρνα γραφικά, που απεικονίζουν χρήσιμες πληροφορίες για τον οδηγό, όπως τη λειτουργία της μπαταρίας και τα αποθέματα ενέργειας.

Στην κεντρική κονσόλα δεσπόζει η οθόνη αφής των 8,4 ιντσών που φιλοξενεί το Infotainment με συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση, ψυχαγωγία, κ.λπ., ενώ κάτω από αυτήν βλέπουμε επιτέλους πολλά αληθινά κουμπιά και διακόπτες για τις απαραίτητες λειτουργίες. Βάλσαμο σε μια εποχή που θέλει τα πάντα να πραγματοποιούνται μέσω αφής που στην πράξη σημαίνει απόσπαση προσοχής και εκνευρισμό για τον οδηγό, καθώς ψάχνει βασικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα ο κλιματισμός.

Παρά τις μαζεμένες διαστάσεις του (μήκος: 4.236mm, πλάτος: 1.805mm, ύψος: 1.684mm), ο χώρος των επιβατών είναι άνετος, ακόμα και για τους πίσω, με μικρή εξαίρεση τη μεσαία θέση. Γι’ αυτό, σε περίπτωση τριών ενηλίκων επιβατών, ας μην καθίσει ο Μπουρούσης της παρέας στη μέση. Στα πλεονεκτήματα είναι και ο χώρος για το κεφάλι, ο οποίος συμβάλλει στο να είναι η καμπίνα ευρύχωρη, άνετη και ευχάριστη, χωρίς αποπνικτική αίσθηση. Το ευχάριστο χωρίς γκρίνια κλίμα παραμένει και στην περίπτωση του χώρου αποσκευών που φτάνει τα 351lt, έτσι κανένας από τους επιβάτες δε θα χρειαστεί να κάνει υποχωρήσεις για τα πράγματα που θα πάρει μαζί στο ταξίδι. Σημειώστε ότι με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα ο χώρος αποθήκευσης αγγίζει τα 1.297lt.

Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, συνεπώς προσφέρει και πολύ καλή ορατότητα, ενώ οι πολλές ρυθμίσεις σε κάθισμα και τιμόνι εξυπηρετούν πολλούς και διαφορετικούς σωματότυπους, ώστε όλοι να βρουν την ιδανική θέση οδήγησης για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ας δούμε, όμως, θεωρία και πράξη τα οφέλη του νέου ήπιας υβριδικής τεχνολογίας συστήματος, που διαφέρει από τα υπόλοιπα στην αγορά, αλλά και κατά πόσο βοηθά ρεαλιστικά. Όπως ήδη αναφέραμε, αυτή την οικολογική πτυχή του Renegade υποστηρίζει ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.5lt της GSE, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για υβριδικά συστήματα και αποδίδει 130PS στις 5.500rpm και 240Nm ροπής στις 1.500rpm. Λειτουργεί στον κύκλο Miller με σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης 350bar και μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής.

O turbo κινητήρας συνδυάζεται με το 7άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, υγρού τύπου, και ανάμεσα σε αυτόν και το κιβώτιο βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 20PS. Στο θερμικό κινητήρα είναι προσαρμοσμένος και ένας ακόμα μικρότερος ηλεκτροκινητήρας που έχει τον τριπλό ρόλο γεννήτριας-μίζας-πρόωσης ανάλογα με την περίσταση. Η μικρή μπαταρία των 48V του υβριδικού συστήματος έχει χωρητικότητα 0,8kWh και ζυγίζει μόλις 13,5kg, ενώ είναι έτσι τοποθετημένη στο πάτωμα ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα, ώστε να μην επηρεάζεται το κέντρο βάρους ή ο χώρος αποσκευών.

Παρά τις off-road καταβολές μάρκας και μοντέλου, η πόλη είναι αυτή που πλέον ταιριάζει γάντι στο Renegade. Εκτός του ότι οι compact διαστάσεις του επιτρέπουν να κινηθεί απροβλημάτιστα σε διάφορα δύσκολα σημεία στον αστικό ιστό, το ήπιας υβριδικής τεχνολογίας σύστημα είναι εκείνο που του ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στον Δακτύλιο χάρη στα 130gr/km CO2. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η ανελέητη κίνηση και το σταμάτα-ξεκίνα κάθε 5 μέτρα δεν αποτελούν εχθρό της καθημερινότητάς μας, αλλά σύμμαχο λόγω της δυνατότητας της ηλεκτρικής κίνησης σε αυτές τις ταχύτητες, καθώς και τη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση με τη χρήση ή μη του φρένου.

Σε αυτό το σημείο, θυμίζουμε ότι το υβριδικό σύστημα είναι αυτοφορτιζόμενο. Με αυτά και με τ’ άλλα, στο trip computer δεν είδαμε την κατανάλωση να ανεβαίνει πάνω από τα 5,1lt/100km σ’ αυτές τις… σκληρές συνθήκες μποτιλιαρίσματος, ενώ σε μεικτό κύκλο και με νορμάλ οδήγηση, το 5,7lt/100km που δηλώνει ο κατασκευαστής ήρθε εύκολα. Εννοείται πως όταν ο ρυθμός ανεβαίνει ή η οδήγηση γίνεται άτσαλη και απρόσεκτη για το SUV των 1.420kg, η τιμωρία έρχεται με την αύξηση της κατανάλωσης. Ωστόσο, ακόμα και χωρίς προσεκτική οδήγηση, το νούμερο κυμάνθηκε λίγο πάνω από τα 7,3lt/100km, μία κατανάλωση που αρκετοί θα επιζητούσαν διακαώς στην καθημερινότητά τους.

Επικεντρωθήκαμε στην κατανάλωση και τα οφέλη του υβριδικού αυτού συστήματος, και αφήσαμε για τη συνέχεια την άνετη και ξεκούραστη συμπεριφορά του Renegade στο δρόμο. Πίσω από το τιμόνι του αμερικανικού οχήματος, απολαμβάνεις την οδήγηση σε όλες τις συνθήκες και τα περιβάλλοντα. Στην πόλη δε σε κουράζει, η ανάρτηση απορροφά κάθε είδους ανωμαλία και μπορείς να πας παντού, αφού το ύψος των 171mm απόστασης από το έδαφος, είναι σωτήριο για όσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στους δρόμους. Το ταξίδι είναι ευχάριστο και άνετο, η ποιότητα κύλισης πολύ καλή και η καμπίνα ήσυχη, απαλλαγμένη από αεροδυναμικούς θορύβους.

Μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο που δε βάζει φωτιά στο δρόμο με τις επιδόσεις του, αλλά η δύναμη είναι υπεραρκετή εκεί που χρειάζεται, όπως για παράδειγμα σε προσπεράσεις με ασφάλεια. Από στάση πιάνει τα 100km/100 σε 9,7sec, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 191km/h. Οι αλλαγές των σχέσεων του 7-τάχυτου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη γίνονται ομαλά, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται μία καθυστέρηση στις αλλαγές, κυρίως όταν ο ρυθμός ανεβαίνει. Σε δρόμο με στροφές, το Renegade στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, δεδομένου πάντα ότι δεν πρόκειται για ένα αυτοκίνητο σπορ προσανατολισμού.

Μικρές κλίσεις του αμαξώματος κάνουν την εμφάνισή τους όταν η οδήγηση γίνεται πιο έντονη, ενώ σε αυτό το ρυθμό η αίσθηση στο τιμόνι είναι σχετικά μέτρια. Όταν έρθει η ώρα για εκτός δρόμου διαδρομή, το Renegade, θυμάται τις ρίζες του και μας βγάζει ασπροπρόσωπους σε δρόμους με χώμα, μικρές και μεγαλύτερες πέτρες, αλλά και χαλίκι ή λάσπη. Στρίβει με απόλυτο έλεγχο και εδώ το τιμόνι κάνει μία χαρά τη δουλειά του όσο ανεβαίνει ο ρυθμός. Το 171mm ύψος από το έδαφος βοηθάει να περάσουμε και από πιο δύσκολα σημεία. Ωστόσο, χωρίς υπερβολές λόγω απουσίας τετρακίνησης, αφού το e-hybrid βγαίνει αποκλειστικά σε προσθιοκίνητη έκδοση.

Κάνει, λοιπόν, η Jeep αυτά που υπόσχεται και ακούγονται τόσο δελεαστικά; Η συμβίωσή μας με το Renegade e-Hybrid έδειξε πως τα κάνει. Το αυτοκίνητο ξεκινάει ηλεκτρικά και αθόρυβα, χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα, επιβεβαιώνοντας το Silent Start ή e-Launch. Βρεθήκαμε πολλάκις σε συνθήκες έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης και στο σταμάτα-ξεκίνα κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, δίνοντας πραγματική υπόσταση στο e-Queuing και χαρά στο πορτοφόλι μας, εφόσον κινούμασταν δωρεάν σε αυτή την περίπτωση. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των μοντέλων ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, το Renegade κινείται αποκλειστικά ηλεκτρικά ακόμα και με ταχύτητα πάνω από 20km/h, επομένως χωρίς καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Επιπλέον, κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες όταν αφήνουμε το φρένο, το λεγόμενο e-Creeping, κάτι που συμβαίνει ουκ ολίγες φορές, αλλά όχι όλες αφού σε αυτή την περίπτωση κάποιες φορές λειτουργεί και ο θερμικός κινητήρας. Τέλος, το e-Parking δεν είναι ένα ωραίο περιτύλιγμα του μάρκετινγκ, αφού στο παρκάρισμα όντως η διαδικασία των τελικών ελιγμών πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα. Σε όλα τα παραπάνω οφέλη, έρχεται να ολοκληρώσει την οικολογική και οικονομική εικόνα και το e-Boosting, κατά το οποίο ο ηλεκτροκινητήρας βοηθάει το θερμικό κινητήρα να είναι ακόμα πιο αποδοτικός, με την προϋπόθεση ότι τα αποθέματα ενέργειας της μπαταρίας επαρκούν.

Tο Jeep Renegade είναι ένας all around παίκτης με οικολογικές και… οικονομικές ευαισθησίες και σε μεταφέρει αξιοπρεπώς και ποιοτικώς σε κάθε τερέν με εξαιρετική ασφάλεια, αφού προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS) και δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Και το πιο βασικό σε μία άκρως ανταγωνιστική τιμή που για το όνομα, την ποιότητα και για όσα προσφέρει ένα τέτοιου βεληνεκούς B-SUV ακούγεται εξωπραγματική τη σημερινή εποχή με τις τιμές των αυτοκινήτων να ανεβαίνουν συνεχώς.

Η βασική τιμή του Jeep Renegade e-Hybrid Longitude ξεκινά από 28.300 ευρώ και η έκδοση Limited από 30.300 ευρώ με τη… γενναιοδωρία της εταιρείας να συμπεριλαμβάνει τέσσερα χρόνια εργοστασιακής εγγύησης ή της εγγύησης των 160.000 χλμ. και 4 χρόνια υπηρεσίας οδικής βοήθειας.