To MG ZS συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον πάνω του, αφού πρόκειται για το πλέον value for money B-SUV στην αγορά, επαναλανσάρει το όνομα της MG στη χώρα μας και διαθέτει από τη βασική του κιόλας έκδοση πλούσιο εξοπλισμό σε τιμή που δύσκολα πλέον συναντάς, καλύπτοντας ταυτόχρονα όλες τις απαιτήσεις μίας οικογένειας: στοιχεία που κάνουν τον ανταγωνισμό να… παγώνει!

Το MG ZS δικαίως βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο των συζητήσεων, εφόσον καλύπτει τις βασικές προϋποθέσεις για μπει στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων αγοραστών: είναι SUV και κοστίζει σαν ένα supermini αυτοκίνητο και πιο συγκεκριμένα η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης με το βενζινοκινητήρα των 1.5lt και των 106PS είναι 18.950 ευρώ!

Η απουσία της MG από τα ελληνικά αυτοκινητικά δρώμενα ήταν αισθητή και πλέον επιστρέφει στη χώρα μας με κίνηση ματ, βγάζοντας μπροστά ένα B-SUV αντάξιο του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς και σε τιμή που… βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.

Η βρετανική MG, με όνομα βαρύ στην Ιστορία της αυτοκίνησης, είναι μέλος από το 2007 του κινεζικού κολοσσού SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), της 6ης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο. Ωστόσο, συγκεκριμένα για την Ευρώπη, τα μοντέλα της MG έχουν σχεδιαστεί από το μηδέν και σύμφωνα με τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Η κινεζική επιρροή μπορεί να σημαίνει δελεαστικές τιμές, αλλά δεν έχει γίνει καμία έκπτωση στην ποιότητα κατασκευής. Οι πιο δύσπιστοι ή όσοι έχουν «καεί» στο παρελθόν από κινέζικα αυτοκίνητα, μπορούν να διαπιστώσουν αμέσως μόλις μπουν στο ZS ότι πρόκειται για ένα ποιοτικό SUV, το οποίο δεν υστερεί σε κανέναν τομέα, ενώ λίγες μέρες πίσω από το τιμόνι του αρκούν για να διαπιστωθούν τα πρώτα θετικά συμπεράσματα.

Σχεδιαστικά το MG ZS, χωρίς να είναι extravagant ή το αυτοκίνητο που θα κάνει τα κεφάλια να γυρίσουν, είναι ένα ισορροπημένο σύγχρονο SUV με μοντέρνες πινελιές, όπως οι ακμές στο καπό και στο πλάι, οι LED προβολείς και η εξάγωνη γρίλια που φιλοξενεί το σήμα της MG στο κέντρο. Το ZS έχει μήκος 4,32m. (πλάτος 1,81m. και ύψος 1,65m.), κάτι που σημαίνει ότι τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας των B-SUV και στο κάτω άκρο των C-SUV.

Οι γενναιόδωρες διαστάσεις του για το segment σημαίνουν ευρυχωρία για τέσσερις ενήλικους επιβάτες και με αέρα για τα κεφάλια των πίσω. Εάν υπάρξει πέμπτος επιβάτης (και τρίτος, δηλαδή, στο πίσω κάθισμα) δε θα ενοχληθεί καθήμενος στη μεσαία θέση χάρη στη διαμόρφωση και το μέγεθος του κεντρικού τούνελ στο δάπεδο. Μεγάλος χώρος όμως προορίζεται και για την πραμάτεια τους, αφού στα 448lt χωρητικότητας του πορτ-μπαγκάζ το… πείραμα πέτυχε και χώρεσε άνετα και εύκολα η τεράστια βαλίτσα του εξοπλισμού του ice hockey. Επίσης, με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα η χωρητικότητα αγγίζει έως τα 1.166lt.

Εξερευνώντας το εσωτερικό, διαπιστώνεις αμέσως ότι η ευρωπαϊκή αισθητική επικρατεί. Ο διάκοσμος είναι μοντέρνος και ποιοτικός, χωρίς υπερβολές, αλλά με προσοχή στην επιλογή των υλικών και την πρακτικότητα. Η συναρμογή των υλικών είναι πολύ καλή, ενώ οι μαλακές eco leather επενδύσεις στο ταμπλό και σε διάφορα σημεία κοσμούν την καμπίνα. Στην έκδοση Luxury της δοκιμής μας, οι κόκκινες ραφές σε τιμόνι, κεντρική κονσόλα και καθίσματα προσδίδουν μια πιο σπορ χροιά και, γιατί όχι, μια δόση premium ατμόσφαιρας.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7 ιντσών είναι σύγχρονος, καλοσχεδιασμένος και ευκρινής, όπως και η οθόνη αφής των 10,1 ιντσών με συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, η οποία αναλαμβάνει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, του κλιματισμού, καθώς και το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ακόμη ένα θετικό στοιχείο είναι η παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες, κάτι που προσθέτει έναν ακόμη πόντο στην εργονομία της καμπίνας. Δε λείπει τίποτα από θύρες φόρτισης USB, ενώ διάφορες θήκες θα καλύψουν τις ανάγκες για αποθήκευση μικροαντικειμένων.

Η θέση οδήγησης είναι βολική και μπορεί εύκολα να βρει κάποιος τη σωστή κοντά στο σωματότυπό του, ωστόσο, το τιμόνι ρυθμίζεται μόνο σε ύψος και όχι τηλεσκοπικά, οπότε αυτό θα δυσκολέψει όσους έχουν συνηθίσει να ρυθμίζουν το τιμόνι «μέσα-έξω». Τα καθίσματα είναι βολικά, αλλά η πλευρική στήριξη αντίστοιχη με αυτή των περισσότερων μοντέλων της κατηγορίας B-SUV, δηλαδή όχι η κορυφαία σε πιο απαιτητική οδήγηση σε στροφές. Επίσης, η ορατότητα είναι πολύ καλή.

Το ZS διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, δείχνοντας και πάλι ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο, ασφαλές αυτοκίνητο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και δεν υπάρχει καμία συσχέτιση και σχέση με τα κινέζικα αυτοκίνητα που είχαμε συνηθίσει.

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου δοκιμής μας βρίσκεται ένας 1.500άρης ατμοσφαιρικός 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας, ο οποίος αποδίδει 106PS και 141Nm ροπής στις 4.500rpm και συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων. Ο κινητήρας εμφανίζεται ράθυμος στις χαμηλές στροφές, ενώ αρχίζει να «ξυπνάει» στις μεσαίες στροφές και να δίνει τον καλύτερό του εαυτό στις υψηλές rpm. Το σαφές κιβώτιο των 5 σχέσεων βοηθάει στο «κυνήγι» της σβελτάδας, ωστόσο, αναμενόμενα δε βάζει… φωτιά στο δρόμο, αφού δεν είναι καν αυτό το ζητούμενο. Από στάση φτάνει τα 100km/h σε 10,9sec, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 175km/h. Εάν κάποιος αναζητά περισσότερη σπιρτάδα στον κινητήρα και την άνεση του αυτόματου κιβωτίου των 6 σχέσεων, μπορεί να στραφεί στην επιλογή του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα των 1.0lt με 111PS και 160Nm ροπής.

Η κατανάλωση του ZS με τον 1.5 VTi ανεβαίνει όσο κάποιος προσπαθεί να ανεβάσει στροφές για να πιάσει έναν πιο σβέλτο ρυθμό ή αν οδηγεί άτσαλα για να το επιτύχει αυτό. Έτσι, το νούμερο των 9,5lt/100km εμφανίζεται απειλητικά στο trip computer, ωστόσο, με την eco driving φιλοσοφία, δηλαδή της σωστής οδήγησης για την καλύτερη δυνατή κατανάλωση, το νούμερο που είδαμε έπεσε στα 6,7t/100km. Σε μεικτές συνθήκες που περιλάμβανε πόλη, επαρχιακό δρόμο και αυτοκινητόδρομο η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε από 7,9-8,5lt/100km.

Η συμβίωση του ZS στην πόλη αποδεικνύεται ευχάριστη, αφού είναι ευέλικτο και δεν προβληματίζει πουθενά. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και η ανάρτηση άνετη, ενώ η απόσβεση είναι ικανοποιητική ακόμα και στις πιο δύσκολες εγκάρσιες ανωμαλίες και στις κακοτεχνίες του δρόμου, κάνοντας εύκολη την καθημερινότητα του οδηγού. Παρά τα μαλακά πεντάλ, όμως, στην κίνηση και το σταμάτα-ξεκίνα λείπει η ευκολία του αυτόματου κιβωτίου (ή πέρασαν τα χρόνια, χωρίς να το καταλάβουμε).

Το ZS, στον αυτοκινητόδρομο, όταν πιάσει το ρυθμό του, το ταξίδι γίνεται ευχάριστο με την ηχομόνωση να κρατάει τους περισσότερους αεροδυναμικούς θορύβους εκτός καμπίνας. Στη διαδικασία επιτάχυνσης, εντούτοις, εφόσον ο κινητήρας ζορίζεται περνάει και ο αντίστοιχος ήχος. Ο προσανατολισμός του ZS δεν είναι η σπορ οδήγηση σε στροφές κι έτσι στον επαρχιακό δρόμο και σε πιο πιεστικές συνθήκες, αναμενόμενα ανοίγει την τροχιά του. Ωστόσο, το αμάξωμα παίρνει μικρές κλίσεις, είναι προβλέψιμο και προοδευτικό στις αντιδράσεις, χωρίς να προκαλεί στρες ή φόβο στον οδηγό. Το σύστημα διεύθυνσης, παρέχει τη σωστή πληροφόρηση συνδράμοντας στην καλή εικόνα, όπως και τα φρένα, τα οποία αποδεικνύονται αποτελεσματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της πιο σβέλτης οδήγησης.

Με το ZS μπορεί κάποιος να κινηθεί άνετα και ακόμα παραπέρα στην εκδρομή του, δηλαδή, σε έναν χωματόδρομο μέτριων απαιτήσεων, ο οποίος μπορεί να τον οδηγήσει σε ενδιαφέροντα μέρη και παραλίες, χάρη στα σχεδόν 18cm απόστασης από το έδαφος, ενώ σε πολλά δύσκολα σημεία, αν και προσθιοκίνητο δεν δυσκολεύεται να περάσει.

Ακόμα και στους… πάγους βρεθήκαμε στην προσπάθεια να καλύψουμε κάθε είδους οδόστρωμα και τερέν! Παρότι οργώσαμε την Αττική, επιλέξαμε για την παρουσίαση της δοκιμής του MG ZS και λόγω εποχής το icenskate, το μοναδικό ενεργό παγοδρόμιο στην Αθήνα που φιλοξενεί και τους αγώνες της ελληνικής λίγκας των αθλητών του ice hockey, κάτι που σηματοδοτεί και την επιστροφή πολλών πρωταγωνιστών της Εθνικής ομάδας ice hockey μετά την αναγκαστική διάλυσή της.

Εν κατακλείδι, η MG και συγκεκριμένα το ZS δεν ήρθε απλά για να μείνει, αλλά για να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς, αφού διαθέτει όλα τα εχέγγυα να το κάνει και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα προσιτή τιμή, κάτι σπάνιο για ό,τι και αν αγοράσεις στις μέρες μας. Το ZS δεν έχει γίνει άδικα «talk of the town», αφού συνδυάζει τη δυναμική επιστροφή της δημοφιλούς MG μέσω του Ομίλου Συγγελίδης με ένα μοντέρνο SUV που τα έχει όλα και συμφέρει! Τις πολύ καλές τιμές πλαισιώνει η εργοστασιακή εγγύηση των 7 ετών (ή των 150.000km), αλλά και η διαθεσιμότητα, αφού υπάρχει η δυνατότητα ετοιμοπαράδοτου ή με χρόνο παράδοσης μόλις έως 3 μήνες για συγκεκριμένες παραγγελίες.

Η εισαγωγική έκδοση, του ZS 1.5 VTI-tech Exclusive ξεκινάει από 18.950 ευρώ, ενώ η 1.5 VTI-tech Luxury της δοκιμής μας από 20.550 ευρώ. Η τιμή του 1.0 T-GDI Luxury Plus Auto από 25.150 ευρώ.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία το Παγοδρόμιο Icenskate, έναν σύγχρονο πολυχώρο άθλησης και διασκέδασης που βρίσκεται στην Εμμανουήλ Παππά 7, στο Αιγάλεω. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα καλλιτεχνικού πατινάζ, να μπουν στις ακαδημίες ice hockey ή απλά να διασκεδάσουν στον πάγο, αλλά και για όσους θέλουν να οργανώσουν εκδηλώσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ας επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.icenskate.gr

Ευχαριστούμε για την guest εμφάνιση τον Αβραάμ, τον νεαρό αθλητή του ice hockey και παίκτη της ελληνικής λίγκας, που συνέβαλε στο εορταστικό video.