World Ducati Week 2024: Το πιο επικό event της Ducati πλησιάζει και περιμένει τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας από όλο τον κόσμο

Από την Παρασκευή 26 έως την Κυριακή 28 Ιουλίου 2024, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν μια μοναδική εμπειρία εντός και εκτός πίστας, με δυνατότητα δοκιμής μοτοσυκλετών, παγκόσμιες πρεμιέρες μοντέλων, παρελάσεις μοτοσυκλετών, βραδινές εκδηλώσεις, συναντήσεις και γνωριμίες με τους πρωταθλητές της Ducati και πολλά άλλα.

Ο κατασκευαστής με έδρα τη Μπολόνια δημοσίευσε το πρόγραμμα των τριήμερων εορτασμών αφιερωμένων σε όλους τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας στον επίσημο ιστότοπο ducati.com , και στην εφαρμογή WDW App (με δυνατότητα λήψης σε συσκευές Apple και Android). Αυτό είναι το πιο πλούσιο ημερολόγιο δραστηριοτήτων στην ιστορία του WDW με μοναδικές και ανεπανάληπτες εκδηλώσεις παράλληλα με άλλες εμπειρίες που έχουν προγραμματιστεί για όλη τη διάρκεια του τριημέρου, όπως η έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία της οικογένειας Ducati 916 και η παρουσία της Truck – Team MX που παρουσιάζει το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο της Ducati στο motocross. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να συγκεντρωθεί και να μεταφερθεί όλη η πεμπτουσία της Ducati στους συμμετέχοντες, σεβόμενοι το σύνθημα All in One –“ Όλα σε Ένα “.

Το τέλος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών του Lenovo Race of Champions θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας για το Parade, ένα άλλο από τα τελετουργικά της WDW που αγαπούν οιDucatisti. Μετά από ένα γύρο στην πίστα του Misano, η πολύχρωμη παρέα των μοτοσυκλετών θα διασχίσει τους δρόμους της Romagna Riviera, για να οδηγήσει χιλιάδες λάτρεις στην παραλία Bagno Samsara στο Riccione, τον χώρο για το πάρτι “Land of Joy at the Beach“. Την εφετινή χρονιά, το Samsara Beach θα φιλοξενήσει επίσης το “Rustida” (παραδοσιακό μπάρμπεκιου), το οποίο θα ακολουθήσει μια βραδιά με μουσική και διασκέδαση για τον εορτασμό των 10 χρόνων της Scrambler Ducati.