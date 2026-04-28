Ακαδημία οδήγησης από την Alfa Romeo με τη Scuderia de Adamich

Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να οδηγήσεις ένα νέο αυτοκίνητο, όταν πρόκειται να το αγοράσεις, και ειδικά αν είναι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, τα πανίσχυρα Alfa Romeo, είναι να εξοικειωθείς πρώτα μαζί του, να μάθεις τα μυστικά του.

Βέβαια, και στην πορεία μπορείς να υποβάλλεις τον εαυτό σου σε τέτοια διαδικασία, ώστε να αναβαθμίσεις τις οδηγικές σου ικανότητες.

Με τις ακαδημίες ασφαλούς οδήγησης στην Ελλάδα να είναι απειροελάχιστες, στο εξωτερικό υπάρχουν αμέτρητες και γνωρίζω αρκετούς που πηγαίνουν σε άλλα κράτη να εκπαιδευτούν.

Κι έρχεται τώρα, η Alfa Romeo με τη Scuderia de Adamich, να ενεργοποιήσουν εκ νέου μια συνεργασία που εγκαινιάστηκε το 1991, πραγματοποιώντας σεμινάρια της πρωτοπόρας σχολής ασφαλούς οδήγησης με διεθνή αναγνώριση, με ολόκληρη τη γκάμα της Alfa Romeo: Junior, Tonale, Giulia και Stelvio Quadrifoglio, με όλες τις τεχνολογίες συστημάτων κίνησης, τη θερμική με βενζίνη ή πετρέλαιο, την ήπια και Plug-In υβριδική καθώς και την αμιγώς ηλεκτρική.

Έτσι, το Alfa Romeo Driving Academy ξαναπαίρνει τη θέση του στη θρυλική Motor Valley, στην οποία ιδρυτικό μέλος είναι και η Scuderia de Adamich, που ιδρύθηκε από τον Andrea de Adamich, πρώην οδηγό της Formula 1 και νικητή του αγώνα των 1.000 χλμ. στο Νίρμπουργκρινγκ, μα πρωτίστως οραματιστής και πρωτοπόρος στον τομέα της ασφαλούς οδήγησης.

Το Alfa Romeo Driving Academy περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες σεμιναρίων που απευθύνονται σε οδηγούς κάθε επιπέδου και εμπειρίας: Safe Driving που έχει σκοπό να δώσει σε κάθε οδηγό τη δυνατότητα να χειρίζεται σωστά το αυτοκίνητο και να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις με σωστή κρίση και αντιδράσεις, Evolved Driving που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα να γνωρίσει ουσιαστικά το αυτοκίνητό του και να προσεγγίσει τα προσωπικά του όρια με ασφάλεια, Sporty Driving για μια πιο έντονη εμπειρία στο μέγιστο των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου, και Advanced Driving για όσους θέλουν να τελειοποιήσουν την οδηγική τους τεχνική κατάρτιση.