Audi: Αναβαθμίσεις για πέντε σειρές μοντέλων

Νέες δυνατότητες θα παρέχουν τα A5, Q5, A6, A6 e-tron και Q6 e-tron, καθώς η Audi προχώρησε σε αναβαθμίσεις τους.

Με ευρύ φάσμα καινοτομιών, από βελτιωμένη δυναμική οδήγησης και νέα υποβοήθηση οδηγού έως μια φρέσκια εμπειρία εσωτερικού και παιχνίδια στο αυτοκίνητο, τα μοντέλα Audi που βασίζονται στην Premium Platform Electric (PPE) και την Premium Platform Combustion (PPC) έχουν, πλέον, ολοκληρωμένη ενημέρωση λογισμικού, που θα κάνουν την εμπειρία οδήγησης ακόμα πιο συναισθηματική, διαισθητική και αποτελεσματική.

Με τη νέα λειτουργία επιλογής Audi drive select «dynamic plus», στο Audi S5 η εμπειρία οδήγησης γίνεται πιο δυναμική με το στάνταρ διαφορικό quattro sport και την κατανομή ροπής πέδησης. Το Audi S6 e-tron βασίζεται στην ηλεκτρική τετρακίνηση quattro σε συνδυασμό με την κατανομή ροπής πέδησης. Ταυτόχρονα, ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία sport, η οποία επιτρέπει την ελεγχόμενη υπερστροφή.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης ανταποκρίνεται στις κινήσεις του πεντάλ γκαζιού με πολύ άμεσο και ακριβή τρόπο, ενώ υπάρχουν και χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων. Η ειδική οθόνη Dynamic Plus στον πίνακα του οδηγού βελτιώνει την εμπειρία οδήγησης με φωτεινές ενδείξεις αλλαγής ταχυτήτων, στρογγυλό στροφόμετρο και σπορ γραφικά.

Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμος και ο βοηθός επιλογής οδήγησης της Audi, που την προσαρμόζει στο στυλ του οδηγού και στην αντίστοιχη οδηγική κατάσταση.

Η Audi αυξάνει επίσης την απόδοση των ηλεκτρικών μοντέλων και βελτιώνει την αναγεννητική πέδηση, καθώς μπορούν να επιβραδύνουν μέχρι να σταματήσουν χωρίς φρένο. Η πρόσθετη κινητική ενέργεια που ανακτάται χρησιμοποιείται για την βελτιώνει την απόδοση και την αυτονομία.

Επίσης, ένα νέο σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας θα διατηρεί το όχημα στη λωρίδα του όσο τα χέρια του οδηγού παραμένουν στο τιμόνι, αλλά τώρα όταν ο οδηγός βγάζει φλας για να αλλάξει λωρίδα, στη συνέχεια, το όχημα κατευθύνεται στην επιθυμητή λωρίδα.

Επίσης, όταν ενεργοποιηθεί η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, το όχημα προσαρμόζει αυτόνομα την ταχύτητά του σύμφωνα με τα σήματα κυκλοφορίας.

Κι ακόμα, η Audi επεκτείνει τις λειτουργίες στάθμευσης και ελιγμών στο προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης pro. Η υποβοήθηση όπισθεν αναλαμβάνει τον έλεγχο του τιμονιού για τα τελευταία 50 μέτρα κατά την όπισθεν, διευκολύνοντας την οπισθοπορεία, ειδικά σε στενούς δρόμους, ενώ το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει πέντε διαφορετικούς ελιγμούς στάθμευσης, μήκους 200 μέτρων ο καθένας, και στη συνέχεια να τους εκτελέσει αυτόνομα σε ιδιωτική ιδιοκτησία. Η νέα λειτουργία στάθμευσης σε γκαράζ μέσω smartphone λειτουργεί ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να περάσετε πρώτα από τη θέση στάθμευσης. Απαιτεί το park assist pro με τηλεχειριστήριο, το οποίο περιλαμβάνεται στο πακέτο «Tech pro».

Στο Audi A6 τα ψηφιακά matrix LED φώτα αποτελούν μια νέα προσθήκη και βελτιώνουν σημαντικά τον φωτισμό.

Στα αναβαθμισμένα μοντέλα υπάρχει νέο πολυλειτουργικό τιμόνι και στο Audi A6 με κινητήρα εσωτερικής καύσης νέα ανατομικά καθίσματα μπροστά.

Όλα τα μοντέλα που αναβαθμίστηκαν διαθέτουν τη νέα διεπαφή χρήστη που είναι ήδη γνωστή από το Audi Q3, με επιλογή ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες για τον πίνακα οργάνων- το κλασικό στρογγυλό όργανο, την προβολή πλοήγησης ή την ενσωματωμένη οθόνη υποβοήθησης οδηγού.

Εξάλλου, ο φωνητικός βοηθός Audi assistant περιλαμβάνει νέες λειτουργίες με τεχνητή νοημοσύνη. Χάρη στην ενσωμάτωση του ChatGPT, η λειτουργία είναι ακόμη πιο διαισθητική. Ο Audi assistant λειτουργεί ως ψηφιακός σύντροφος, βοηθώντας στην οργάνωση ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, για παράδειγμα, διαβάζοντας ή γράφοντας email.

Οι οδηγοί θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν φωνητικό έλεγχο για να χειρίζονται μια ποικιλία συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως προσαρμοστική υποβοήθηση ταχύτητας και έλεγχο απόστασης.

Μια άλλη νέα προσθήκη στη γκάμα θα είναι μια προαιρετική κάμερα αυτοκινήτου, ενσωματωμένη απευθείας στη βάση του εσωτερικού καθρέφτη. Η κάμερα παρέχει βίντεο υψηλής ανάλυσης 4K και καταγράφει όλη τη δράση μπροστά από το όχημα.

Καταλήγοντας, η Audi εισάγει προσαρμοσμένα σενάρια διάθεσης που χρησιμοποιούν εσωτερικό φωτισμό, ήχο, λειτουργίες μασάζ και ρυθμίσεις κλιματισμού για να δημιουργήσουν μια αναζωογονητική ή χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο όχημα, και, επιπλέον, η σύνδεση χειριστηρίων στο σύστημα μέσω Bluetooth θα κάνει πιο βολικά τα παιχνίδια.