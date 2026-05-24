Αυτά που πρέπει να θυμόμαστε από το καναδικό Grand Prix

Με τον Αντονέλι να σημειώνει την 4η συνεχόμενη νίκη φέτος στο πρωτάθλημα της Formula 1 και ήδη να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, στη δεύτερη χρονιά του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Grand Prix του Καναδά είχε πολλά στοιχεία που θα θυμόμαστε.

Ο Ράσελ εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα και έμεινε πίσω στη μάχη του τίτλου, κατά 43 βαθμούς. Κέρδισε το Σάββατο στο Sprint, είχε την pole position όμως ήταν άτυχος. Υπάρχουν πολλά Grand Prix ακόμα και χρόνος δεν χάθηκε, αρκεί ο Βρετανός να βρει τρόπο να περάσει τον ενθουσιασμό και το ταλέντο του Ιταλού, που ήταν πολύ γρήγορος στον Καναδά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Ο Χάμιλτον έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα της Ferrari φέτος, και όπως δήλωσε δεν θα χρησιμοποιούσε τον προσομοιωτή για να προετοιμαστεί για τον Καναδά. Τελικά, αυτή η κίνηση φάνηκε να αποδίδει.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έδειξε ότι το Μόντρεαλ του ταιριάζει, έχοντας 7 νίκες εκεί, και πήρε τη δεύτερη θέση. Η προσπέραση στον Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους, έδειξε την πυγμή του 44χρονου Βρετανού, που έχει έναν ακόμα χρόνο με τη Scuderia και έχει δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει. Είχε ανέβει στο βάθρο και στην Κίνα, αλλά θέλει περισσότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φερστάπεν τα είπε έξω από τα δόντια το Σάββατο, ότι η ομάδα του, Red Bull – Ford δεν τον άκουσε και έκανε μια ρύθμιση που δεν απέδωσε. Προφανώς τον άκουσε την Κυριακή και του έδωσε ένα μονοθέσιο που παραλίγο να το φέρει δεύτερο. Μπορεί η McLaren αν δεν έκανε το λάθος με τα ελαστικά να ήταν μπροστά από τον Φερστάπεν, το ίδιο και ο Ράσελ, αν δεν εγκατέλειπε, όμως το αποτέλεσμα μετράει. Το πακέτο αναβάθμισης που έφερε η Red Bull – Ford στο Μαϊάμι, έδειξε θετικά σημάδια στο Μόντρεαλ. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά και το ξέρουν στην αυστριακή ομάδα.

Η McLaren έπαιξε κορώνα γράμματα και έχασε, αποφασίζοντας να ξεκινήσει τον αγώνα με ενδιάμεσα ελαστικά σε μια πίστα που ήταν μόνο μερικώς βρεγμένη. Ο Νόρις μπήκε γρήγορα να αλλάξει ελαστικά και αργότερα εγκατέλειψε, ενώ ο Πιάστρι μετά από την ποινή για την επαφή με τον Αλμπον έμεινε εκτός βαθμών.

Η McLaren συνεχίζει να βελτιώνει το αυτοκίνητό της σε μια προσπάθεια να πιάσει τη Mercedes, και φαίνεται ότι μπορεί, αλλά μάλλον θα είναι δύσκολο να υπερασπιστεί τον τίτλο των κατασκευαστών, διότι τον αντίστοιχο των οδηγών είναι απίθανο να τον διεκδικήσει.

Το Μόντρεαλ πάντα προσφέρει θέαμα και το είδαμε στη μάχη μεταξύ των δύο οδηγών της Mercedes έως τον 30ό γύρο, πριν εγκαταλείψει ο Ράσελ.

Στο Μόντρεαλ έχουν διεξαχθεί ορισμένοι από τους πιο απρόβλεπτους αγώνες και τα λάθη τιμωρούνται, ενώ και ο καιρός παίζει ρόλο, όπως σήμερα με τη McLaren που την πάτησε.