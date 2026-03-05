BMW: Από τις 7 Μαρτίου στα καταστήματα η νέα iX3

Μια πρώτη γνωριμία σήμερα με την ολοκαίνουργια BMW iX3, αμιγώς ηλεκτρική και δυναμική.

Το ταξίδι μέχρι την ορεινή Κορινθία, το Στενό, τη λίμνη Δόξα και την Αρχαία Φενεό, ήταν αρκετή για τα πρώτα συμπεράσματα ενός μοντέλου που αντανακλά τη νέα φιλοσοφία της μάρκας.

Και εξηγούμαι ευθύς αμέσως.

Τη δεκαετία του 1960 η BMW για να βγει από μια πολύ δύσκολη περίοδο, εφηύρε μια εντυπωσιακή πλατφόρμα, την οποία ονόμασε Neue Klasse. Και τα μοντέλα που βασίστηκαν σε αυτή, τη δεκαετία 1962-1972, οι περίφημες 1500, 1600, 1800, 2000 και η θρυλική 2002, ακόμα έχουν μείνει στην ιστορία για τη θαυμάσια οδηγική εμπειρία που πρόσφεραν, πισωκίνητες και αέρινες. Η BMW βρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση τότε, και τώρα, δεν ξέχασε την επιτυχημένη συνταγή του παρελθόντος.

Όμως, η διαφορά είναι ότι τώρα δεν βρίσκεται σε κρίση, αλλά σε μια εποχή τεράστιων αλλαγών, με την ηλεκτροκίνηση να αλλάζει τα δεδομένα για όλες τις μάρκες και την BMW βέβαια.

Και σε αυτή τη νέα εποχή η κάθε εταιρεία θέλει να διαφοροποιηθεί, και για τον λόγο αυτό η BMW άνοιξε τα βιβλία της και βρήκε τη συνταγή Neue Klasse.

Με αυτή τη φιλοσοφία, δημιούργησε μια νέα πλατφόρμα, την οποία ονόμασε πώς; Μα, Neue Klasse. Και το πρώτο παράδειγμα αυτής της πλατφόρμας είναι η ολοκαίνουργια BMW iX3, αμιγώς ηλεκτρική, βέβαια, η οποία για να θυμίζει το ένδοξο παρελθόν φέρει το ίδιο στυλ μάσκας νεφρών του παρελθόντος, με τις δύο κάθετες γρίλιες, φεύγοντας από την τρομερή πρόσοψη των νεότερων BMW. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει και σε άλλους όχι, όμως προσωπικά έχω ενθουσιαστεί, ίσως επηρεασμένος και από τα μοντέλα που θυμάμαι και έχω ζήσει νέος.

Η σχεδίαση της νέας BMW iX3 είναι αρκετά καλοζυγισμένη, με δυναμικά ανοίγματα στον προφυλακτήρα, τονισμένους ώμους, κρυφές χειρολαβές που ξεπετάγονται για το άνοιγμα, πίσω αεροτομή και διαχύτη, που ενισχύουν την αεροδυναμική του μοντέλου και εξυπηρετούν τα 469 ηλεκτρικά άλογα ισχύος.

Θα πάω και σε αυτό, στην ισχύ, όμως επισημαίνω ότι στα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου ανήκουν η ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών, το νέο σήμα BMW, το smart charging portal, το νέο τιμόνι (μικρότερο, τεσσάρων ή δύο ακτίνων, με κουμπιά), η BMW Panoramic Vision και η λοξή και παραλληλόγραμμη κεντρική οθόνη που παραπέμπει -χωρίς να έχει- οδηγοκεντρικό προσανατολισμό.

Ειδικά για την BMW Panoramic Vision δυο λόγια παραπάνω, καθώς δεν είναι ακριβώς σαν Head-up display, αλλά καθρεφτίζει από άκρη σε άκρη στο κάτω μέρος του παρμπρίζ όλες τις πληροφορίες: αριστερά λειτουργεί σαν ένας πίνακας οργάνων, από τη μέση μέχρι δεξιά οι προβολές είναι παραμετροποιήσιμες και στο κέντρο βρίσκεται με το σήμα της μάρκας ο ψηφιακός βοηθός.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό βγαίνει ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, ο οποίος αλλάζει χρώμα ανάλογα το πρόγραμμα (4 υπάρχουν) οδήγησης που επιλέγεις.

Η υπερυψωμένη κονσόλα φέρει αποθηκευτικό χώρο και η εκκίνηση γίνεται με μοχλό που είναι και διακόπτης του κιβωτίου ταχυτήτων. Η κονσόλα φέρει δύο ποτηροθήκες, δύο θέσεις για επαγωγική φόρτιση smartphone, θύρα USB-C και στο κάτω μέρος έξτρα αποθηκευτικό χώρο.

Μαλακά πλαστικά, ύφασμα και συνθετικό δέρμα συνθέτουν τις ταπετσαρίες σε μια πραγματικά ευρύχωρη καμπίνα, πλούσια σε φωτεινότητα χάρη στη στάνταρ γυάλινη πανοραμική οροφή.

Το μοντέλο είναι τετρακίνητο με μοτέρ σε κάθε άξονα κίνησης και μπορεί να επιταχύνει σε 4,9 δευτ.

Η μπαταρία που κατασκευάζεται στην Κίνα και συναρμολογείται στο εργοστάσιο που παράγεται το μοντέλο στην Ουγγαρία (επένδυση 2 δισ. ευρώ, παραγωγή 150.000 αυτοκίνητα το χρόνο, 3.000 εργαζόμενοι), είναι τοποθετημένη στο πάτωμα του αυτοκινήτου και αποτελεί δομικό του στοιχείο. Η σύνθεσή της είναι με κυλίνδρους λιθίου, καθώς αυτή τη τεχνολογία επέλεξε η BMW για μεγαλύτερη απόδοση. Με πολύ μεγάλη χωρητικότητα 108,7 kWh, αποδεικνύει πώς μπορεί να ξεπεράσει τα 800 χλμ. με μια φόρτιση, μέσα στην πόλη. Στον αυτοκινητόδρομο είναι μειωμένα, καθώς καταναλώνεις ενέργεια και δεν παράγεις με το σύστημα ανάκτησης.

Μπορεί να φορτίσει από πηγή AC 22 kW και από DC 400 kW, και μπορεί να πάρει 372 χλμ. αυτονομίας μέσα σε 10 λεπτά.

Επίσης, πολλά από τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS απενεργοποιούνται, όπως για παράδειγμα η παρέκκλιση από την λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να ανάψεις φλας.

Η δύναμη της BMW iX3 φαίνεται στον δρόμο. Είναι εκρηκτική, σβέλτη, με κοφτερό τιμόνι, πατάει γερά και μου φάνηκε να συμπεριφέρεται αρκετά ως πισωκίνητη, μολονότι τετρακίνητη.

Πάντως, αναμένεται και πισωκίνητη εντός του 2026, χωρίς να γνωρίζουμε στοιχεία ισχύος, μπαταρίας και αυτονομίας.

Σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστεί και το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, η αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, που θα βγει στην αγορά στα τέλη του 2026.

Τιμή: από 69.950 ευρώ.