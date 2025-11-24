BMW i4 xDrive40 – Δοκιμή: Ένα ηλεκτρικό Gran Coupe που σε ξελογιάζει

Με αυτό το γκρι ματ χρώμα να γυρίζει σβέρκους στο δρόμο, η ανανεωμένη BMW i4 Gran Coupe είναι μια πραγματική ξελογιάστρα.

Διότι δε θέλεις να τη βλέπεις ακίνητη, αλλά να την οδηγείς, έχοντας ένα δυνατό σύνολο να σε υποστηρίζει σε κάθε σου κίνηση.

Μακριά, με 4,8 μέτρα μήκος, 1,85μ. πλάτος και 1,45μ. ύψος, η 4θυρη σιλουέτα είναι ιδιαίτερα ελκυστική και γίνεται ακόμα περισσότερο με το πακέτο χαρακτηριστικών M που έχει το μοντέλο δοκιμής.

Η φρεσκαρισμένη μάσκα, τα νέα φωτιστικά LED με μπλε φωτεινές ενδείξεις που υπογραμμίζουν την ηλεκτρική υπόσταση του μοντέλου, οι μεγαλύτεροι τροχοί, οι τονισμένοι αεραγωγοί μπροστά, τα βράγχια στα πλάγια και οι πόρτες χωρίς πλαίσιο για τα παράθυρα, αναδεικνύουν το καλλίγραμμο coupe αμάξωμα, το οποίο ενισχύεται από το τελείωμα της πίσω πόρτας που σχηματίζει μικρή αεροτομή και το μαύρο τελείωμα του προφυλακτήρα που παραπέμπει σε διαχύτη.

Η πολυτέλεια είναι διάχυτη στην καμπίνα, ταιριαστή με τα σπορ χαρακτηριστικά. Δηλαδή η δερμάτινη ταπετσαρία έρχεται σε αρμονία με το τριάχτινο δερμάτινο τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα, τις πινελιές απομίμησης ανθρακονημάτων στο ταμπλό και στη κονσόλα, και τα αλουμινένια διακοσμητικά στο τιμόνι και στις πόρτες.

Η μεγάλη, διπλή, κυρτή οθόνη έχει όλες τις ψηφιακές ενδείξεις και λειτουργίες σε τάξη, και μόνο ο διακόπτης για το ηχοσύστημα και ο περιστροφικός διακόπτης στην κονσόλα για το εξελιγμένο infotainment iDrive 8.5, έχουν φυσική παρουσία.

Άνετη για πέντε επιβάτες, με επίπεδο πάτωμα και 2,85μ. μεταξόνιο, διαθέτει αρκετούς διάσπαρτους αποθηκευτικούς χώρους και πορτ-μπαγκάζ 470 λίτρων με χαμηλό πάτωμα. Ωστόσο, το ψηλό άνοιγμα της πόρτας εξυπηρετεί τα μέγιστα στην τοποθέτηση των αποσκευών για το ταξίδι.

Με δύο ηλεκτρομοτέρ, ένα σε κάθε άξονα, η BMW i4 xDrive40 αποδίδει ούτε λίγο ούτε πολύ 401 ίππους και φυσικά προσφέρει τετρακίνηση.

Τα 0-100 χλμ./ώρα τα πιάνει σε μόλις 5,1 δευτ. με 600 Nm ροπής, βάζοντας «φωτιά» στην άσφαλτο, με την τελική ταχύτητα να μην ξεπερνά τα 180 χλμ./ώρα, που δεν τα χρειάζεσαι κιόλας, εκτός κι αν θέλεις να παραδίδεις το δίπλωμά σου για πολλούς μήνες και να πληρώνεις πρόστιμα, με τόσα που συμβαίνουν καθημερινά, από όσους συλλαμβάνονται από τις κάμερες.

Η μπαταρία των 81,3 kWh βγάζει πολλά χιλιόμετρα κι αυτό δεν είναι ουτοπία. Βέβαια, ανάλογα τη διαχείριση που θα κάνεις θα σε φτάσει έως 550 χιλιόμετρα, αν οδηγείς στο οικονομικό πρόγραμμα Eco Pro ή αρκετά λιγότερα αν κινείσαι στο Sport συνέχεια, διότι έχεις τις μέγιστες επιδόσεις αλλά τσιμπάς σε κατανάλωση. Ο κλιματισμός, ωστόσο, δεν τσιμπάει σε κατανάλωση ενέργειας, διότι υπάρχει αντλία θερμότητας, ενώ παρέχει θέρμανση ή ψύξη και στα πίσω καθίσματα.

Αθόρυβη, όπως είναι λογικό καθόσον ηλεκτρική, με δυνατό πάτημα, εκρηκτική σε επιδόσεις και με τιμή από 63.250 ευρώ, είναι απίστευτα καλά εξοπλισμένη, αλλά έχει και το τίμημά της.

Η BMW Hellas επιδοτεί αυτή τη στιγμή την αγορά με 7.000 ευρώ και αν συνδυαστεί με την κρατική επιδότηση, τότε υπολογίστε μείον 10.000 ευρώ. Άρα η τιμή διαμορφώνεται στα 53.250 ευρώ, που μπορεί να γίνουν και λιγότερα αν αποσύρετε παλαιό αυτοκίνητο.