BMW: Και Μ και ηλεκτρικές

«Γεννημένη στην πίστα. Φτιαγμένη για το δρόμο. Πυρήνας μιας παθιασμένης κοινότητας», είναι το μότο της BMW M και αυτό γίνεται πράξη με ένα ακόμα εγχείρημα.

Από το 2027, η BMW M θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην κατηγορία των οχημάτων υψηλών επιδόσεων, καθώς θα προσφέρει την εμπειρία «Ultimate Driving Machine» σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή.

Το πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα Μ, συνδυάζοντας οδηγική απόλαυση και ικανότητες για την πίστα με απαράμιλλο τρόπο, παρέχοντας μεγάλη αυτονομία, ταχύτατη φόρτιση χάρη στην τεχνολογία 800 volt και αποδοτική ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης. Η νέα αρχιτεκτονική, με κεντρικό έλεγχο της κίνησης κάθε τροχού, ανοίγει μια νέα διάσταση στη δυναμική οδήγηση και ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια όλων των οχημάτων BMW M επόμενης γενιάς.

Στον πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής των μοντέλων Μ, βρίσκεται το BMW M eDrive, που βασίζεται στην τεχνολογία BMW Gen6 της Neue Klasse. Κάθε τροχός κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα. Σε συνδυασμό με το ειδικό λογισμικό ελέγχου «Heart of Joy», το BMW M Dynamic Performance Control ανοίγει νέες δυνατότητες στη δυναμική οδήγησης και την ασφάλεια των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Το σύστημα επιτρέπει μέγιστη ανάκτηση ενέργειας, βέλτιστη πρόσφυση έως το όριο και πιο άμεση απόκριση.

Σε όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα της BMW M, δύο ηλεκτρικές μονάδες κίνησης στους εμπρός και πίσω άξονες, η καθεμία με έναν ηλεκτρικό κινητήρα ανά τροχό, εξασφαλίζουν τις αναμενόμενες επιδόσεις από μία BMW M. Η φιλοσοφία αυτή συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της πίσω κίνησης και της τετρακίνησης, ενισχύοντας τη δυναμική οδήγησης στο δρόμο και στην πίστα. Επιπλέον, ο εμπρός άξονας μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως, προσφέροντας τη διάσημη πίσω κίνηση της BMW M με δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης, αυξημένη απόδοση και μεγαλύτερη αυτονομία, για παράδειγμα σε πιο μακρινά ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο. Διάφορα προκαθορισμένα driving modes, προσομοιωμένες αλλαγές ταχυτήτων και ένα αποκλειστικό ηχητικό τοπίο προσαρμοσμένο στην Neue Klasse διασφαλίζουν την απόλυτη οδηγική εμπειρία BMW M και υψηλή ευκολία οδήγησης.

Οι ηλεκτροκινητήρες είναι διατεταγμένοι παράλληλα, παρέχοντας ισχύ σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων ανά τροχό. Επίσης ενσωματώνουν το inverter για τον έλεγχο των ηλεκτροκινητήρων και την τροφοδοσία λαδιού. Το συνολικό σύστημα επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της ροπής και της ισχύος ανά τροχό, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση, συνεχή κατανομή ροπής μεταξύ του ηλεκτροϋδραυλικού συστήματος πέδησης και των ηλεκτροκινητήρων, καθώς και μέγιστη ανάκτηση ενέργειας πέδησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα επίπεδο απόδοσης που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ προηγουμένως σε αυτοκίνητα παραγωγής της BMW M.

Η μπαταρία υψηλής τάσης και χωρητικότητας άνω των 100 kWh που τροφοδοτεί το σύστημα BMW M eDrive, έχει προσαρμοστεί ειδικά ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Το σύστημα ψύξης και το Energy Master υποστηρίζουν τη διαχείριση υψηλής ενεργειακής ζήτησης, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμα και υπό υψηλή ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, η μπαταρία υψηλής τάσης Gen6 των μοντέλων υψηλών επιδόσεων παρέχει ακόμη υψηλότερη μέγιστη ισχύ και ισχύ φόρτισης. Επιπλέον, τα μοντέλα BMW M με τεχνολογία Gen6 προσφέρουν υψηλότερες τιμές ανάκτησης ενέργειας.

Πέρα από τις καινοτομίες που αφορούν τις επιδόσεις, η υψηλή τεχνολογία εκφράζεται και μέσα από νέα, πρωτοποριακά υλικά. Η ελαφριά κατασκευή, διαχρονικά, αποτελεί βασικό στοιχείο των μοντέλων υψηλών επιδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η BMW M εισάγει για πρώτη φορά στοιχεία από φυσικές ίνες στην αμιγώς ηλεκτρική γκάμα Μ.

Η ενσωμάτωση φυσικών ινών προσφέρει αντίστοιχες ιδιότητες με τα ανθρακονήματα, ενώ μπορεί να παράγεται με περίπου 40% χαμηλότερες εκπομπές CO2e.