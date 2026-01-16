BMW: Θα λανσάρει την ALPINA ως αποκλειστική μάρκα

Την Alpina, μια εταιρεία που παρουσίαζε βελτιωμένες εκδόσεις της BMW, ενσωματώνει πλέον ο γερμανικός όμιλος από τη Βαυαρία.

Η βαυαρική εταιρεία θα λανσάρει τη μάρκα BMW ALPINA ως αυτόνομη, υπό την ομπρέλα του BMW Group και στόχος είναι να προσφέρει κάτι ανάλογο όπως η AMG στη Mercedes-Benz ή η Cupra στον όμιλο VW.

Πρώτος στόχος είναι να καθιερωθεί η μάρκα στη συνείδηση του κοινού και να προσφέρει μοντέλα που να ισορροπούν ανάμεσα στη μέγιστη απόδοση και την ανώτερη οδηγική άνεση.

Παράλληλα, θα προσφέρονται μοντέλα με εξατομικευμένες επιλογές και υλικά

Το νέο λεκτικό σήμα θα βρίσκεται στο κέντρο του πίσω μέρους ων αυτοκινήτων, υπογραμμίζοντας τον αυτόνομο χαρακτήρα της νέας αποκλειστικής μάρκας.