BYD: Πρωτιά στις πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα

Η δυναμική της BYD στη χώρα μας φαινόταν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να την εμπορεύεται ο όμιλος Σφακιανάκη, το 2024, και το 2025 σε μια πλήρη χρονιά, έφτασε στην κορυφή των πωλήσεων, όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πράγματι, η κινεζική εταιρεία με μια επιθετική πολιτική, με πολλά μοντέλα σε προσιτές τιμές, μαζί με τα bonus Σφακιανάκη και την κρατική επιδότηση, πούλησε 1.825 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (μερίδιο 20,5% επί των ηλεκτρικών) και μάλιστα το 31,2% εξ αυτών ήταν σε επίπεδο λιανική πώλησης, απευθείας σε πελάτες.

Μαζί με τα plug-in hybrid, η εταιρεία πούλησε συνολικά 2.402 μονάδες, ήτοι +52,2% σε σύγκριση με το 2024.

Σημειώνω ότι το 2025 πουλήθηκαν συνολικά 144.199 επιβατικά (+5,2%), με τα ηλεκτρικά να έχουν μερίδιο 6,2% και τα plug-I hybrid 8,1%.

Πρώτο ηλεκτρικό σε πωλήσεις ήταν το BYD Dolphin με 722 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 8,1%, ενώ στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-hatchback πήρε μερίδιο 76,9%! Το BYD ATTO 3 ήρθε πρώτο στα ηλεκτρικά C-SUV, με 458 ταξινομήσεις και μερίδιο 27,3%, ενώ το BYD Dolphin Surf ήταν πρώτο στα ηλεκτρικά B-hatchback, με 285 μονάδες και μερίδιο 47,5%.

Στα plug-in hybrid, το SEAL U DM–i πήρε την πρώτη θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας του, ενώ συνολικά πούλησε 577 μονάδες.

Η γκάμα Super Hybrid DM (plug-in hybrid) της BYD ενισχύεται περαιτέρω μέσα στη χρονιά με το sedan SEAL 5 DM-i, ενώ σύντομα αναμένονται δύο νέα SUV, τα ATTO 2 DM-i και SEALION 5 DM-i.

Το 2026 ο όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει την πολιτική «Electric Bonus» για όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με όφελος που μπορεί να φτάσει έως και τα 13.500 ευρώ (μαζί με την κρατική επιδότηση).

Καταλήγοντας, το δίκτυο συνεργατών της BYD έφτασε τα 18 σημεία, ενισχύεται το after sales δίκτυο, και η BYD επεκτείνει το όριο χιλιομέτρων για την Blade Battery στα 250.000 χλμ., διατηρώντας τη διάρκεια κάλυψης στα 8 έτη και την ελάχιστη εγγυημένη Κατάσταση Υγείας (SOH) στο 70%.