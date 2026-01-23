Driveit

Chery: Εκρηκτικές πωλήσεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα

Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 με πάνω από 2,8 εκατομμύρια μονάδες
Δημήτρης Μπαλής

Για 23η χρονιά η Chery αναδεικνύεται σε πρώτη εξαγωγική εταιρεία αυτοκινήτων της Κίνας, με 1.344.020 εξαγωγές το 2025 και αύξηση 17,4% σε σχέση με το 2024 (1.144.588).

Συνολικά, μαζί με τις εγχώριες πωλήσεις, η Chery έφτασε τα 2.806.393 αυτοκίνητα σε πωλήσεις, παγκοσμίως, ήτοι +7,77% σε σχέση με τα 2.603.916 του 2024.

Ως προς την Ελλάδα, η Chery που αντιπροσωπεύεται από το Spanos Group, μέσα σε ένα εξάμηνο από το λανσάρισμά της, τον Ιούλιο του 2025, έφτασε τις 1.027 πωλήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς, έχοντας στη φαρέτρα της τα SUV Tiggo 7 και Tiggo 8, με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid σε plug-in hybrid εκδοχή, ενώ προστέθηκε και το πιο προσιτό οικονομικά Chery Tiggo 4 στην κατηγορία των B-SUV.

Σημειώνω ότι μέσα σε 6 μήνες η Chery στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην 27η θέση των πωλήσεως με μερίδιο 0,7%, ωστόσο τον Δεκέμβριο βρέθηκε στην 9η θέση των πωλήσεων του μήνα και ήταν η πρώτη σε πωλήσεις κινεζική εταιρεία.

Αυτή τη στιγμή το πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων απαρτίζεται από 12 σημεία, τα οποία θα ξεπεράσουν τα 15 σημεία τους πρώτους μήνες του 2026.

