Citroen: Απόσυρση παλαιού και ανταλλαγή με καινούργιο

Για μια ακόμα φορά, προς το τέλος μιας χρονιάς, η εισαγωγική εταιρεία της Citroen προχωρά σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα απόσυρσης.

Συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε θέλει να αποσύρει παλαιό όχημα, έχει τη δυνατότητα να το ανταλλάξει με ένα καινούργιο Citroen, απολαμβάνοντας σημαντικές μειώσεις τιμών ανάλογα το μοντέλο που θα επιλέξει.

Και είναι αλήθεια ότι σε μια εποχή που ο στόλος των οχημάτων γερνάει, καθώς πολλοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν -για οικονομικούς λόγους- να αποχωριστούν το παλαιό τους αυτοκίνητο, μια τέτοια λύση απόσυρσης μπορεί να φανεί συμφέρουσα.

Παράλληλα, η ανταλλαγή προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης αυτοκινήτου με ελάχιστους ή και καθόλου ρύπους και με πολλή περισσότερη τεχνολογία σε συστήματα άνεσης, ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού.

Το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen, περιλαμβάνει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας: C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross, σε όλες τις εκδόσεις κινητήριων συστημάτων, θερμικές, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια.