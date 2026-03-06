CUPRA: Το ηλεκτρικό Born έρχεται ανανεωμένο και με ισχύ έως 326 PS

Η CUPRA του ομίλου VW, παρουσίασε το ανανεωμένο Born, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό supermini της μάρκας, το οποίο σχεδιάστηκε στη Βαρκελώνη, όμως θα κατασκευάζεται στο Zwickau της Γερμανίας.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του νέου CUPRA Born αγκαλιάζει το τελευταίο DNA της μάρκας, με μπροστινό μέρος σε σχήμα καρχαρία, νέους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, τριγωνικούς προβολείς Matrix LED και φωτιζόμενο λογότυπο πίσω, ενσωματωμένο στο τρισδιάστατο πίσω φως.

Το εσωτερικό φέρει νέα πάνελ στις πόρτες, ένα μεγαλύτερο ψηφιακό πιλοτήριο και ένα ανασχεδιασμένο τιμόνι με φυσικά χειριστήρια. Παράλληλα, τα διακοσμητικά του ταμπλό είναι κατασκευασμένα από 75% ανακυκλωμένα υλικά, καθώς και νήματα SEAQUAL από ανακυκλωμένα πλαστικά θαλάσσης ή 73% ανακυκλωμένο ύφασμα Dinamica στο κεντρικό τμήμα των μπροστινών και πίσω πλευρικών καθισμάτων.

Προστέθηκε ένα σύστημα ψυχαγωγίας 12,9 ιντσών με νέο λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται από Android, πλαισιωμένο από ένα νέο, μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και head-up display.

Το ανανεωμένο CUPRA Born προσφέρει έναν καθηλωτικό ήχο στο εσωτερικού, launch control για την εκκίνηση, νέο σύστημα οδήγησης One Pedal και φαρδύτερα ελαστικά για ζάντες 19 και 20 ιντσών.

Η γκάμα των ηλεκτρικών μοτέρ είναι πλούσια, με τρεις διαμορφώσεις κινητήρα-μπαταρίας: 140kW/58kWh, 170kW/79kWh και η έκδοση VZ με 240kW (326PS)/79kWh, που χαρίζει επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα και ηλεκτρική αυτονομία έως 600 χλμ..

Επίσης, το μοντέλο διαθέτει προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, ESC Sport, πέντε προφίλ οδηγού και έως 15 επίπεδα ρύθμισης ανάρτησης Dynamic Chassis Control (DCC Sport).

Επανασχεδιασμένα είναι και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού: νέο Travel Assist με διαμήκη έλεγχο, νέο Crossroad Assist, αναβαθμισμένο Front Assist με προειδοποιήσεις πολλαπλών σταδίων και Precrash με οπίσθια ανίχνευση.

Την τεχνολογία και την άνεση χαρακτηρίζουν οι φωτιζόμενες λαβές θυρών εμπρός και πίσω, οι νέοι πίσω αεραγωγοί, ο γάντζος ρυμούλκησης σχάρας ποδηλάτου, το άνοιγμα από smartphone, η δυνατότητα Vehicle‑to‑Load (V2L) που επιτρέπει στο Born να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές όπως φορητούς υπολογιστές, ηλεκτρικά ποδήλατα ή ηχοσυστήματα.

Η παραγωγή θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την κυκλοφορία στην αγορά να έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026.