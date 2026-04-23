Δείτε πώς κατέρριψε το δικό της ρεκόρ η Mustang στο Nürburgring

Βελτιωμένο κατά 11 δευτ. από το προηγούμενο δικό της ρεκόρ, στην πίστα του Nürburgring Nordschleife, η Mustang GTD, στην έκδοση Competition, αυτή τη φορά, κατέστησε τη Ford ως τη μόνη αμερικανική με τους δύο ταχύτερους γύρους στην «Πράσινη Κόλαση», όπως χαρακτηρίζεται η πίστα.

Η Mustang GTD σχεδιάστηκε εξαρχής για να αποτελέσει την γέφυρα ανάμεσα στα αγωνιστικά οχήματα της κατηγορίας GT3 και των supercars που είναι νόμιμα για χρήση σε δημόσιο δρόμο. Και η έκδοση GTD Competition ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, συνεχίζοντας να κρατά σε εγρήγορση την ευρωπαϊκή αυτοκινητιστική ελίτ.

Στα 62α γενέθλιά της, με οδηγό, για ακόμη μία φορά, τον εργοστασιακό οδηγό των Ford Racing και Multimatic, Dirk Müller, η νέα Mustang GTD Competition σημείωσε στο Nürburgring τον έκτο ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία Pre-Production/Prototype, με χρόνο 6:40.835.

Για να βελτιώσει κατά περισσότερο από 11 δευτερόλεπτα το ρεκόρ της, το αυτοκίνητο δέχθηκε αναβαθμίσεις τόσο στο hardware όσο και στις ρυθμίσεις του κινητήρα. O υπερτροφοδοτούμενος V8 των 5.2lt της νέας Mustang GTD Competition αποδίδει ισχύ που υπερβαίνει τα 826 ίππους της αρχικής Mustang GTD.

Επίσης, διαθέτει τροποποιήσεις στην πίσω πτέρυγα, δευτερεύοντα αεροδυναμικά πτερύγια στο εμπρός μέρος καθώς και αεροδυναμικά καλύμματα στους πίσω τροχούς από ανθρακονήματα, έχει νέα ελαστικά υψηλών επιδόσεων, νέες ζάντες από μαγνήσιο, νέα ανθρακονημάτινα μπάκετ καθίσματα, και σύστημα ανάρτησης με ελαφρύτερα αμορτισέρ.

Σε αναγνώριση αυτού του εξαιρετικού επιτεύγματος, η Μustang GTD Competition θα διατίθεται στο μέλλον αποκλειστικά ως ειδική έκδοση, σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό αριθμημένων αντιτύπων στη Βόρεια Αμερική.