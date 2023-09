Δυναμική πρώτη παρουσία από την X Sporteam με τους Μάριο Ξανθάκο και Νίκο Καραθανάση στα πηδάλια της Skoda Fabia Rally2 στην επέτειο για τα 70 χρόνια του Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο σκληρότερος αγώνας των τελευταίων ετών, απρόβλεπτος και ανατρεπτικός λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών της κακοκαιρίας «Daniel» δυσκόλεψε το πλήρωμα, αφού αντιμετώπισε πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά συνέχισε βάζοντας τα δυνατά του.

Μετά την πανηγυρική εκκίνηση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, οι Μάριος Ξανθάκος και Νίκος Καραθανάσης οδήγησαν τη Skoda Fabia Rally2 στην Πλατεία Νερού και την Υπερειδική «EKO Super Special Stage», βιώνοντας με ενθουσιασμό την πρώτη επαφή με το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση.

Στις δύσκολες, σκληρές, αλλά και ιδιαίτερες, με λάσπη και πέτρες, χωμάτινες ειδικές διαδρομές, το πλήρωμα συγκέντρωσε πολύτιμη εμπειρία, προσπαθώντας να βρει τον ιδανικό ρυθμό. Ωστόσο, οι δυσκολίες δεν έλειψαν, καθώς τη 2η ημέρα αντιμετώπισαν δύο κλαταρίσματα, ενώ την επόμενη ημέρα, μία άτυχη στιγμή στην Ε.Δ. 9 Ελευθεροχώρι είχε ως αποτέλεσμα ένα σπασμένο ψαλίδι.

Η έμπειρη ομάδα EMC, υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη της Skoda Fabia Rally2 στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, επισκεύασε τη ζημιά στον απαιτούμενο χρόνο και το πλήρωμα επέστρεψε την 4η και τελευταία ημέρα του αγώνα υπό καθεστώς Super Rally.

Ο πολυπρωταθλητής Αναβάσεων, Μάριος Ξανθάκος με τον ικανό Νίκο Καραθανάση στο δεξί μπάκετ συνέχισαν την προσπάθειά τους και η πρόοδος ήταν εμφανής, προσφέροντας θέαμα στους φίλους του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που γέμισαν τα βουνά, αλλά και συγκεντρώνοντας πολύτιμα «ακροπολικά» αγωνιστικά χιλιόμετρα.

ΜΑΡΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ – ΟΔΗΓΟΣ

«Ζήσαμε πολλές ανεκτίμητες εμπειρίες αυτές τις ημέρες. Κρατάμε τις θετικές, που μας έδωσαν δύναμη και θα αναλύσουμε οποιαδήποτε πρόκληση για να επιστρέψουμε δυνατότεροι! Στην εκκίνηση και την Υπερειδική νιώσαμε μεγάλη συγκίνηση, ήταν όλα εντυπωσιακά. Στόχος μας αποτελούσε να πραγματοποιήσουμε όσες πιο πολλές ειδικές διαδρομές μπορούμε. Ωστόσο, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, δύο κλαταρίσματα,, ένα κομμένο ψαλίδι, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε έναν ικανοποιητικό ρυθμό, αλλά και να μην κάνουμε όσα αγωνιστικά χιλιόμετρα θα θέλαμε. Αυτό όμως είναι το Ράλλυ Ακρόπολις και γι΄αυτό ήταν σημαντικό για εμάς να αγωνιστούμε και εδώ! Καταφέραμε να σημειώνουμε πρόοδο σε κάθε ειδική διαδρομή και να εξελισσόμαστε, το οποίο ήταν και το ζητούμενο. Απολαύσαμε τις Ε.Δ. Καρούτες 1 και Γραμμένη 1, όπου κάναμε και τους πιο καλούς μας χρόνους. Παρόλο που ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε τέτοιες συνθήκες, μείναμε ψύχραιμοι – άλλωστε δουλέψαμε σε αυτό στο πλαίσιο της συνολικής μας προετοιμασίας. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτέλεσε εξαιρετική εμπειρία για εμάς, τους ανθρώπους των ομάδων που μας στήριξαν, τους χορηγούς μας και φυσικά τους θεατές».

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ – ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ

«Η συμμετοχή μας στο Ράλλυ Ακρόπολις ήταν μία συνολικά απίστευτη εμπειρία. Κάθε Έλληνας αγωνιζόμενος, θα έπρεπε να συμμετάσχει έστω και μία φορά. Μεγάλη τιμή που έκατσα δίπλα σε ένα καταξιωμένο Έλληνα οδηγό, όπως ο Μάριος Ξανθάκος. Η εκκίνηση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ήταν πολύ ωραία, ενώ καταπληκτική ήταν και η εμπειρία στη Σούπερ Ειδική. Είχε πολύ κόσμο, μοναδική ατμόσφαιρα και νιώθαμε τα vibes των θεατών, παρόλο που ήμασταν συγκεντρωμένοι μέσα στο αυτοκίνητο. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, παρόλο που οι ειδικές διαδρομές ήταν δύσκολες και ο καιρός δε βοήθησε, πραγματοποιήσαμε κάποιους καλούς χρόνους και συγκεκριμένα στις Καρούτες και τη Γραμμένη. Δυστυχώς, δεν έλειψαν οι ατυχίες, όπως δύο κλαταρίσματα και το σπασμένο ψαλίδι όταν χτυπήσαμε μία πέτρα, γεγονότα που μας στέρησαν μία καλύτερη εμφάνιση. Έτσι είναι όμως ο σκληρός χαρακτήρας του Ράλλυ Ακρόπολις, αφού μάλιστα πολλά αυτοκίνητα όχι μόνο έπαθαν ζημιές, αλλά εγκατέλειψαν και τον αγώνα».

Βασικός χορηγός της συμμετοχής με το Νο49 στις πόρτες της Skoda Fabia Rally2, η Third Eye, εταιρεία τεχνολογίας επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας. Τo ελληνικό πλήρωμα υποστηρίζουν, επιπλέον, οι: Lithium Force Group και Μidsummer, εταιρείες με προϊόντα στον τομέα της εναλλακτικής μορφής ενέργειας. Πολύτιμη, επίσης, η συνδρομή των: Xanthakos Group, Drive Your Mind, Knauf Insulation, Proflex, Karagrigoris auto-moto και Rent Me Αthens.