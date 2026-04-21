Έξι πόλεις, έξι καλλιτέχνες, έξι ακυκλοφόρητα τραγούδια στην παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval

Δημήτρης Μπαλής

Στις 9 Απριλίου η CUPRA παρουσίασε με πρωτότυπο τρόπο, το νέο της ηλεκτρικό hatchback, που θα έρθει στην Ελλάδα προς τοι καλοκαίρι, με τιμές περίπου από 26.000 ευρώ.

Η αποκάλυψη του μοντέλου έγινε ταυτόχρονα σε 6 ευρωπαϊκές πόλεις, στις οποίες από ένας καλλιτέχνης παρουσίασε και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του, μπροστά σε συνολικά 30.000 άτομα.

Στη Βαρκελώνη η Nathy Peluso, στη Μαδρίτη ο Guitarricadelafuente, στο Παρίσι ο Disiz, στο Βερολίνο η Kim Petras, στο Μιλάνο ο Mahmood, και στο Μάντσεστερ ο Lancey Foux.

Έτσι, δημιουργήθηκε το soundtrack του νέου ηλεκτρικού Raval, προκειμένου να συνδέσει τη μάρκα με την αστική της ουσία μέσω του κινηματογράφου και της μουσικής.

Εξάλλου, το νέο CUPRA Raval τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026, μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις παγκοσμίως.

Μάλιστα, η μάρκα γιορτάζει μια διπλή επιτυχία, καθώς το πρωτότυπο CUPRA Tindaya έλαβε επίσης βραβείο Red Dot για τη μοναδική του σχεδίαση.

Το CUPRA Raval, σχεδιασμένο, εξελιγμένο και παραγόμενο στη Βαρκελώνη, με συμπαγείς αναλογίες, σπορ γραμμές και εκφραστική φωτεινή υπογραφή, θα προσφέρεται σε 4 προσθιοκίνητες εκδόσεις: Raval και Raval Plus με μπαταρία 37 kWh, αυτονομία έως 300 χλμ., και ισχύ 116 hp (85kW) και 135 hp (99 kW), αντίστοιχα, Endurance και VZ με μπαταρία 52 kWh (έως 450 χλμ. αυτονομία η πρώτη και έως 400 χλμ. η δεύτερη), με ισχύ 211hp (155kW) και 226 hp (166 kW), αντίστοιχα.

