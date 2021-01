Επανάσταση από τη Mercedes-Benz – Αναπτύσσει την ψηφιοποίηση του πιλοτηρίου των αυτοκινήτων

Η Mercedes-Benz προχωρά στη ψηφιοποίηση του πιλοτηρίου των αυτοκινήτων της και έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει στο λογισμικό των αυτοκινήτων.

Σε έναν μεγάλο διεθνή διαγωνισμό που απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και σε καθιερωμένες εταιρείες, αναζητά τις πιο καινοτόμες και δημιουργικές έννοιες λογισμικού. Οι καλύτερες ιδέες θα εφαρμοστούν ως εφαρμογές που θα επιτρέψουν την άμεση ενσωμάτωσή τους στον στόλο οχημάτων της πολυτελούς γερμανικής μάρκας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το σύστημα ψυχαγωγίας MBUX (Mercedes-Benz User Experience) προσφέρει ήδη στους χρήστες του ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Αυτά κυμαίνονται από υπηρεσίες ροής μουσικής, ψηφιακό ημερολόγιο, Tailback Assist και In-Car Office, τα οποία για παράδειγμα μπορούν να συνδεθούν σε τηλεφωνικές διασκέψεις μέσω φωνητικής εντολής ή να διαβάζουν, να γράφουν και να στέλνουν μηνύματα κειμένου.

Στα ηλεκτρικά οχήματα, το MBUX βοηθά επίσης στην εύρεση σταθμών φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για να φτάσετε στο σταθμό, την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας καθώς και την πληρωμή της φόρτισης. Αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται μέσω οθόνης αφής υψηλής ανάλυσης ή του ενσωματωμένου βοηθού φωνής Hey Mercedes.

Ένα σημαντικό συστατικό του MBUX είναι η νέα γενιά των εφαρμογών Mercedes me. Αυτές βρίσκονται στην πλατφόρμα Mercedes me – αποκλειστικά για τη Mercedes-Benz και τους συνεργάτες τους. Οι εφαρμογές διασφαλίζουν την δικτύωση του οδηγού και του οχήματος, καθώς και ομαδοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να ζητηθούν μέσω του MBUX ή του smartphone. Η πρόσβαση σε αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα είναι διαθέσιμη μετά από μια on-off εγγραφή στον ιστότοπο της Mercedes-Benz ή απευθείας στην εφαρμογή Mercedes me.

Με τον διεθνή διαγωνισμό, απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αιτούντων. Οι προγραμματιστές, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι εταιρείες, οι επιστήμονες δεδομένων και οι εταιρείες λογισμικού καλούνται να προχωρήσουν με την κινητικότητα του μέλλοντος μαζί με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση έχει μεγάλη επιρροή στο πώς θα ζήσουμε και θα εργαστούμε στο μέλλον. Με πολλές εφαρμογές, το smartphone είναι σήμερα ο σταθερός μας σύντροφος.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ανάκληση της αγαπημένης μας μουσικής ανά πάσα στιγμή ή την εύκολη εύρεση μιας άγνωστης πόλης μέσω της πλοήγησης του οχήματος. Η κινητικότητα του μέλλοντος βασίζεται σε δικτυακές υπηρεσίες από αυτή την άποψη. Ενσωματωμένα συστήματα, παρέχουν όλο και περισσότερες υπηρεσίες, άνεση, ασφάλεια και ψυχαγωγία στο όχημα.