Έπειτα από έλεγχο στα ΚΤΕΟ θα εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες στα τρέιλερ

Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης του ν. 5290/2026 – Άρθρο 14, που τίθεται σε ισχύ την 30/4/2026, ένα μήνα μετά το ΦΕΚ και την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, δημιουργεί ένα σαφές και μόνιμο πλαίσιο για τη νομιμοποίηση των οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέιλερ) και αντίστοιχα τα τρέιλερ ειδικού σκοπού.

Μέχρι σήμερα, αυτά τα τρέιλερ κυκλοφορούσαν με Ειδικά Σημειώματα Ρυμούλκησης (ΕΣΡ), χωρίς άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να: συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Ειδικό Σημείωμα Ρυμούλκησης – Ε.Σ.Ρ. και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία), να εκδώσουν ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 200 ευρώ (μέσω e-παράβολο), να διενεργήσουν ειδικό τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ, να κάνουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και έπειτα να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης θα εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας του ειδικού τεχνικού ελέγχου των ρυμουλκούμενων οχημάτων από τα ΚΤΕΟ.

«Η νέα ρύθμιση δίνει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Τα ΚΤΕΟ, με τεχνογνωσία, υποδομές και πανελλαδική κάλυψη, είναι έτοιμα να υποστηρίξουν άμεσα και αποτελεσματικά τη μετάβαση των ιδιοκτητών τρέιλερ σε ένα πλήρως νόμιμο και ασφαλές καθεστώς κυκλοφορίας. Η ένταξη των ΚΤΕΟ στη διαδικασία αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και ουσιαστικής ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Βήκας, πρόεδρος του Π.Σ.ΙΚΤΕΟ.