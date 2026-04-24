Έρχεται το Β05, το πρώτο σπορ ηλεκτρικό της Leapmotor

Μετά το αμιγώς ηλεκτρικό Τ03, το Β10 που προσφέρεται σε ηλεκτρική έκδοση και plug-in hybrid, και το C10 που είναι διαθέσιμο με τα ίδια κινητήρια με το Β10 συστήματα, η Leapmotor, η κινεζική εταιρεία που αντιπροσωπεύεται από τον όμιλο Stellantis στην Ευρώπη, λανσάρει ένα ακόμα μοντέλο.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Β05, είναι το πρώτο της σπορ ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο για τη μάρκα και επεκτείνοντας περαιτέρω την ευρωπαϊκή γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων της.

Ήδη, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ξεκίνησαν οι παραγγελίες με τιμές από 26.900 ευρώ, ωστόσο το αυτοκίνητο θα έρθει στην Ελλάδα κατά τον Ιούλιο του 2026, με τις τιμές να τις γνωρίζουμε νωρίτερα.

Το Leapmotor B05 έχει κουπέ, σπορ χαρακτηριστικά, με μήκος 4,430μ., και πλάτος 1,880μ., με ενεργό κλείστρο μάσκας, μπροστινές αεροκουρτίνες και βελτιστοποιημένους πλευρικούς εκτροπείς, που συμβάλλουν σε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,26 (πολύ καλή αεροδυναμική), ενισχύοντας τόσο την απόδοση όσο και την αυτονομία. Οι χαρακτηριστικοί προβολείς LED σε στυλ λεπίδας, η πίσω μπάρα φωτισμού σε όλο το πλάτος, οι ανάγλυφες γραμμές του αμαξώματος και οι αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, ολοκληρώνουν τη δυναμική εξωτερική ταυτότητα.

Στο εσωτερικό, το B05 υιοθετεί μια εκλεπτυσμένη, μινιμαλιστική προσέγγιση, με διάταξη που εστιάζει στον οδηγό, φέροντας κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, δίπλα σε έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών.

Φέρει μαλακά πλαστικά, απαλές επιφάνειες, και καθίσματα από συνθετικό δέρμα. Τα μπροστινά είναι θερμαινόμενα, και τα πίσω καθίσματα ανακλίνονται κατά 27 μοίρες για βελτίωση της άνεσης σε μεγάλες αποστάσεις.

Στον εξοπλισμό υπάρχει πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, θα βρούμε 25 αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα, με τη συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης να φτάνει έως και 1.400 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Το B05 τροφοδοτείται από ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που αποδίδει 218 ίππους (160 kW), με ροπή 240 Nm και επιτάχυνση 6,7 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα. Η αρχιτεκτονική κίνησης στους πίσω τροχούς, σε συνδυασμό με την κατανομή βάρους 50:50 και τη ρύθμιση ανάρτησης που έχει περάσει από τους μηχανικούς της Stellantis, εξασφαλίζει έναν συνδυασμό άνεσης και ακρίβειας.

Το Leapmotor B05 θα διατίθενται με δύο επιλογές μπαταρίας: 56,2 kWh με αυτονομία 401 χλμ. και ProMax 67,1 kWh με αυτονομία 482 χλμ.. Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο σασί και αποτελεί δομικό μέρος της πλατφόρμας, αυξάνοντας την ογκομετρική πυκνότητα ενέργειας κατά 13%, μειώνοντας το βάρος και βελτιώνοντας την ακαμψία, μεγιστοποιώντας παράλληλα τον εσωτερικό χώρο. Η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης έως και 174 kW DC επιτρέπει στην μπαταρία να επαναφορτίζεται από 30% έως 80% σε περίπου 17 λεπτά.

Το όχημα είναι κατασκευασμένο μέσω εκτεταμένης χρήσης προηγμένου χάλυβα, με την προστασία των επιβατών να ενισχύεται από 7 αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού αερόσακου, για τα κεφάλια οδηγού και συνοδηγού. Εξάλλου, το B05 είναι εξοπλισμένο με 21 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, στοχεύοντας στα πρότυπα ασφαλείας 5 αστέρων του Euro NCAP, με επίσημα αποτελέσματα να αναμένονται έως το τέλος του 2026.

Καταλήγοντας, η ψηφιακή εμπειρία υποστηρίζεται από το Leap OS 4.0 Plus, για ολοκληρωμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής Leapmotor.