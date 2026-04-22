Farizon: Νέους ορίζοντες με την ευρωπαϊκή αποθήκη ανταλλακτικών

Η κινεζική εταιρεία επαγγελματικών οχημάτων νέας ενέργειας Farizon, του ομίλου Geely, η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, δημιουργεί νέες προοπτικές για την παρουσία της στην Ευρώπη.

Με την ευρωπαϊκή αποθήκη ανταλλακτικών που εγκαινίασε στη Γερμανία, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του Gaggenau ως ευρωπαϊκού κόμβου και το τοπικό δίκτυο συνεργατών της, η αποθήκη θα παρέχει στους Ευρωπαίους αντιπροσώπους ολοκληρωμένη υποστήριξη που καλύπτει την αποθήκευση, τη διανομή logistics και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η εγκατάσταση μπορεί να εξυπηρετεί συνήθεις παραγγελίες σε όλη την Ευρώπη εντός 1-6 εργάσιμων ημερών, και μειώνει τη διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης των ανταλλακτικών στην αποθήκη του διανομέα, κατά 40 με 60 ημέρες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα αποθήκευσης μέσω αντιπροσώπων.

Η Farizon δραστηριοποιείται, πλέον, σε 57 χώρες και περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με το μοντέλο SV, 100% ηλεκτρικό, χωρίς μεσαία κολόνα, με χώρο φόρτωσης έως 12,6 κυβικά μέτρα, και είναι διαθέσιμο σε ευέλικτες επιλογές.