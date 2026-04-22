Driveit

Farizon: Νέους ορίζοντες με την ευρωπαϊκή αποθήκη ανταλλακτικών

Αμεσότητα στην εξυπηρέτηση και τη διανομή
farizon-european-spare-parts-warehouse
Δημήτρης Μπαλής

Η κινεζική εταιρεία επαγγελματικών οχημάτων νέας ενέργειας Farizon, του ομίλου Geely, η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, δημιουργεί νέες προοπτικές για την παρουσία της στην Ευρώπη.

Με την ευρωπαϊκή αποθήκη ανταλλακτικών που εγκαινίασε στη Γερμανία, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του Gaggenau ως ευρωπαϊκού κόμβου και το τοπικό δίκτυο συνεργατών της, η αποθήκη θα παρέχει στους Ευρωπαίους αντιπροσώπους ολοκληρωμένη υποστήριξη που καλύπτει την αποθήκευση, τη διανομή logistics και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η εγκατάσταση μπορεί να εξυπηρετεί συνήθεις παραγγελίες σε όλη την Ευρώπη εντός 1-6 εργάσιμων ημερών, και μειώνει τη διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης των ανταλλακτικών στην αποθήκη του διανομέα, κατά 40 με 60 ημέρες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα αποθήκευσης μέσω αντιπροσώπων.

farizon-european-spare-parts-warehouse

Η Farizon δραστηριοποιείται, πλέον, σε 57 χώρες και περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με το μοντέλο SV, 100% ηλεκτρικό, χωρίς μεσαία κολόνα, με χώρο φόρτωσης έως 12,6 κυβικά μέτρα, και είναι διαθέσιμο σε ευέλικτες επιλογές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo