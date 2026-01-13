Ferrari: Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις η Genesis στην Αθήνα

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η Ferrari αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τη Genesis, και, τώρα, μετακόμισε από την οδό Βιλτανιώτη στην Κηφισιά, σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Πάντα στην Κηφισιά, επί της E.O Αθηνών – Λαμίας, οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα εκλεπτυσμένο showroom, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα του ιταλικού οίκου, στο οποίο δεσπόζει η κόκκινη πόρτα με καμάρα και βέβαια το επιβλητικό, φωτιζόμενο έμβλημα στην κάθετη κολόνα.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις προσφέρουν πλήρη υποστήριξη after-sales, κι ένα εξειδικευμένο, «state-of-the-art» service center, εξοπλισμένο με προηγμένα διαγνωστικά συστήματα τελευταίας γενιάς και πιστοποιημένους τεχνικούς της Ferrari.

Παράλληλα, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους έναν ξεχωριστό χώρο εξατομίκευσης, όπου μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους μοναδικό μοντέλο ή να αναβαθμίσουν το υφιστάμενο μοντέλο τους με γνήσια Ferrari accessories, ενώ το customer lounge προσφέρει ένα άνετο και ζεστό περιβάλλον φιλοξενίας.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του συνεχούς πλάνου ανάπτυξης της Genesis Motors, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της Ferrari στην ελληνική αγορά, έχοντας, όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ώριμης αγοράς στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία των Luxury Sports Cars.