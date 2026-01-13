Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Ferrari: Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις η Genesis στην Αθήνα

Νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένη μονάδα
genesis-ferrari
Δημήτρης Μπαλής

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η Ferrari αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τη Genesis, και, τώρα, μετακόμισε από την οδό Βιλτανιώτη στην Κηφισιά, σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Πάντα στην Κηφισιά, επί της E.O Αθηνών – Λαμίας, οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα εκλεπτυσμένο showroom, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα του ιταλικού οίκου, στο οποίο δεσπόζει η κόκκινη πόρτα με καμάρα και βέβαια το επιβλητικό, φωτιζόμενο έμβλημα στην κάθετη κολόνα.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις προσφέρουν πλήρη υποστήριξη after-sales, κι ένα εξειδικευμένο, «state-of-the-art» service center, εξοπλισμένο με προηγμένα διαγνωστικά συστήματα τελευταίας γενιάς και πιστοποιημένους τεχνικούς της Ferrari.

genesis-ferrari

Παράλληλα, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους έναν ξεχωριστό χώρο εξατομίκευσης, όπου μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους μοναδικό μοντέλο ή να αναβαθμίσουν το υφιστάμενο μοντέλο τους με γνήσια Ferrari accessories, ενώ το customer lounge προσφέρει ένα άνετο και ζεστό περιβάλλον φιλοξενίας.

genesis-ferrari

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του συνεχούς πλάνου ανάπτυξης της Genesis Motors, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της Ferrari στην ελληνική αγορά, έχοντας, όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ώριμης αγοράς στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία των Luxury Sports Cars.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
112
101
93
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo