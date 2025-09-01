Ford: Ο εντυπωσιακός γύρος στο Νίρμπουργκρινγκ ενός πρωτότυπου ηλεκτρικού Transit

Στην πίστα των ρεκόρ, στο θρυλικό Νίρμπουργκρινγκ, ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό Ford Transit έγραψε τη δική του ιστορία.

Η Ford Performance έφερε ένα Ford Transit στα όριά του και συγκεκριμένα ένα SuperVan 4.2 ειδικά κατασκευασμένο ηλεκτρικό βαν με απόδοση 2.000 ίππων, το οποίο εξαρχής σχεδιάστηκε προκειμένου να κατακτήσει μερικές από τις σημαντικότερες πίστες και διοργανώσεις στον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατέχοντας το ρεκόρ γύρου στο Bathurst, και κυριαρχώντας στο φετινό Pikes Peak, πήγε και στη διάσημη «Πράσινη Κόλαση», με τον Romain Dumas στο τιμόνι.

Ο γνωστός οδηγός έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο 6:48.393, καθιστώντας το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το 9ο ταχύτερο όχημα που ολοκλήρωσε ποτέ έναν χρονομετρημένο γύρο σε αυτή τη πίστα.