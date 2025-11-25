Driveit

Ford: Το Ranger PHEV αναδείχθηκε International Pick-up για το 2026

Το Plug-in Hybrid μοντέλο που χαρίζει και ηλεκτρική αυτονομία 50 χλμ.
ford-ranger-phev
Δημήτρης Μπαλής

Για τέταρτη φορά μέσα σε 15 χρόνια το Ford Ranger κατακτά την κορυφαία διάκριση «International Pick-up της χρονιάς» και είναι η πρώτη που ένα υβριδικό όχημα αποσπά τον τίτλο.

Το Ranger PHEV απέσπασε τη διάκριση μετά από αυστηρές δοκιμές στον δρόμο και εκτός δρόμου στη Βουλγαρία, από μια 23μελή κριτική επιτροπή έμπειρων δημοσιογράφων αυτοκινήτου. Οι κριτές τόνισαν ότι εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι συνδυάζει υβριδική αποδοτικότητα και οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Ranger PHEV είναι το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα ενέργειας για την τροφοδοσία εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών, επιτρέποντας τη συνέχιση των εργασιών οπουδήποτε, χωρίς ξεχωριστή γεννήτρια.

Το Pro Power Onboard είναι ακόμη ένα στοιχείο του Ranger, σχεδιασμένο για να απλουστεύει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
209
192
189
120
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Fiat: Το νέο 500 Hybrid
Η παραγωγή ξεκίνησε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, με στόχο τα πάνω από 5.000 οχήματα μέχρι το τέλος του 2025
fiat 500 hybrid
Newsit logo
Newsit logo