Ford: Το Ranger PHEV αναδείχθηκε International Pick-up για το 2026

Για τέταρτη φορά μέσα σε 15 χρόνια το Ford Ranger κατακτά την κορυφαία διάκριση «International Pick-up της χρονιάς» και είναι η πρώτη που ένα υβριδικό όχημα αποσπά τον τίτλο.

Το Ranger PHEV απέσπασε τη διάκριση μετά από αυστηρές δοκιμές στον δρόμο και εκτός δρόμου στη Βουλγαρία, από μια 23μελή κριτική επιτροπή έμπειρων δημοσιογράφων αυτοκινήτου. Οι κριτές τόνισαν ότι εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι συνδυάζει υβριδική αποδοτικότητα και οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Ranger PHEV είναι το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα ενέργειας για την τροφοδοσία εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών, επιτρέποντας τη συνέχιση των εργασιών οπουδήποτε, χωρίς ξεχωριστή γεννήτρια.

Το Pro Power Onboard είναι ακόμη ένα στοιχείο του Ranger, σχεδιασμένο για να απλουστεύει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες.