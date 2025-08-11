Ford: Βραβεύτηκαν οι έμποροι με τις καλύτερες επιδόσεις

Και φέτος απονεμήθηκε το «Βραβείο του Προέδρου» στους επίσημους εμπόρους Ford από όλη την Ελλάδα που σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, ως προς την εμπειρία και ικανοποίηση του πελάτη.

Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη τα ποσοτικά αποτελέσματα του προγράμματος OneCX για το 2024, το οποίο καταγράφει την ικανοποίηση των πελατών σε κρίσιμους τομείς της εμπειρίας τους με τη μάρκα και το επίσημο δίκτυο Ford.

Η συνολική απόδοση του επίσημου δικτύου της Ford στην Ελλάδα κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Για το 2024 διακρίθηκαν οι έμποροι: Autotechnica Α.Ε., Ν. Χάντζος Α.Ε., Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. και Σταθοκωστόπουλος Α.Ε.

Το βραβείο συνοδεύεται από την απονομή ενός ειδικά φιλοτεχνημένου επάθλου, με το μήνυμα «Βραβείο της Ford για την Εξαιρετική Επίδοση στην Ικανοποίηση και Εμπειρία του Πελάτη».