Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Formula 1: Έτοιμοι για θρίλερ στο Άμπου Ντάμπι

Ο Λάντο Νόρις με McLaren ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull
Abu Dhabi Grand Prix McLaren's Lando Norris
Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren
Δημήτρης Μπαλής

Τρομερή αγωνία για την έκβαση του πρωταθλητή της φετινής Formula 1, καθώς όλα θα κριθούν την ερχόμενη Κυριακή στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.

Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν ταχύτερος μόλις κατά 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull.

Ο Νόρις, προηγείται με διαφορά 12 βαθμών του Φερστάπεν και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Όσκαρ Πιάστρι δεν έτρεξε στο πρώτο σκέλος, καθώς έχει το δικαίωμα να δώσει τη θέση του σε έναν εκκολαπτόμενο οδηγό. Ο Πιάστρι βρίσκεται 16 βαθμούς πίσω από τον Νόρις και είναι κι αυτός στο κόλπο του τίτλου.

Σε λίγη ώρα ξεκινά το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών όπου θα σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα με όλους τους οδηγούς της F1 στην πίστα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
146
102
72
62
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo