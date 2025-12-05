Formula 1: Έτοιμοι για θρίλερ στο Άμπου Ντάμπι

Τρομερή αγωνία για την έκβαση του πρωταθλητή της φετινής Formula 1, καθώς όλα θα κριθούν την ερχόμενη Κυριακή στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.

Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν ταχύτερος μόλις κατά 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull.

Ο Νόρις, προηγείται με διαφορά 12 βαθμών του Φερστάπεν και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Όσκαρ Πιάστρι δεν έτρεξε στο πρώτο σκέλος, καθώς έχει το δικαίωμα να δώσει τη θέση του σε έναν εκκολαπτόμενο οδηγό. Ο Πιάστρι βρίσκεται 16 βαθμούς πίσω από τον Νόρις και είναι κι αυτός στο κόλπο του τίτλου.

Σε λίγη ώρα ξεκινά το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών όπου θα σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα με όλους τους οδηγούς της F1 στην πίστα.