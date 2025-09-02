Formula 1: Η Ferrari θα φορά μπλε-άσπρα στη Μόντσα

Μπορεί η Ferrari να είχε μια πολύ δύσκολη περασμένη Κυριακή στην Ολλανδία, στον 15ο αγώνα της φετινής Formula 1, όπου εγκατέλειψαν από ατυχήματα, τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ, ωστόσο η ιταλική ομάδα δείχνει ότι δεν κοιτά μόνο τα αποτελέσματα, αλλά συνολικά την εικόνα της ομάδας.

Για τον λόγο αυτό ξέρει ότι τιμώντας ανθρώπους που έχουν περάσει από την ομάδα, αναβαθμίζεται στα μάτια των φίλων της και όχι μόνο.

Το ερχόμενο τριήμερο έχουμε Grand Prix στη Μόντσα, στην έδρα της Ferrari και μπροστά στους τιφόζι η Scuderia θέλει να ανακάμψει αλλά και να τιμήσει τον Νίκι Λάουντα, ο οποίος ακριβώς πριν από 50 χρόνια πήρε τον πρώτο από τους δύο τίτλους που κατέκτησε με τη Ferrari (ο δεύτερος το 1977), με τον Αυστριακό οδηγό να έχει έναν ακόμα τίτλο, το 1984 με τη McLaren.

Κι επειδή εκείνη τη χρονιά όλοι, μηχανικοί και Λάουντα φορούσαν μπλε-άσπρες φόρμες, έτσι και στη Μόντσα, ο Σαρλ Λεκλέρ, ο Λιούις Χάμιλτον και οι μηχανικοί θα είναι ντυμένοι στα μπλε-άσπρα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Scuderia, βλέπουμε και αυτό το απίθανο μονοθέσιο Ferrari 312T, ένα από τα πιο επιτυχημένα σχέδια αυτοκινήτων στην ιστορία της Formula 1.

The legacy that shaped us, the spirit that drives uspic.twitter.com/WHU6xdSJk6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2025

Για την ιστορία, το ιταλικό Grand Prix το κέρδισε ένας άλλο φοβερός οδηγός, ο Ιταλός Κλέι Ρεγκατσόνι, μολονότι ο Λάουντα ήταν στην pole position. Όμως, ο Αυστρακός τερματίζοντας τρίτος, πήρε αρκετούς βαθμούς που τον βοήθησαν να κατακτήσει τον τίτλο του 1975.

Όσο για τον Λάουντα, μετά την καριέρα του ως οδηγός επέστρεψε σε συμβουλευτικό ρόλο στη Ferrari, πέρασε για λίγο ως επικεφαλής της Jaguar, ενώ ως μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mercedes έφερε τον Χάμιλτον στην ομάδα και έμεινε σε αυτήν έως τον θάνατό του από προβλήματα στα πνευμόνια που είχαν καταστραφεί από το διοξείδιο του άνθρακα που είχε εισπνεύσει από τη φωτιά στο μονοθέσιό του, από όπου κατάφερε να σωθεί με βαριά εγκαύματα.

Με 6 τίτλους κατασκευαστών και τίτλων με τον Χάμιλτον, ο Βρετανός οδηγός ήταν πολύ δεμένος με τον Λάουντα, που φόρεσε κράνος με το όνομά του, μετά το θάνατό του και του αφιέρωσε νίκη που πέτυχε, ενώ κράνος με το όνομα Λάουντα φόρεσε και ο Σεμπαστιάν Φέτελ.