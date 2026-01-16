Formula 1: Η μεγαλοπρεπής παρουσίαση της Red Bull Racing στο Ντιτρόιτ

Μια ιστορική στιγμή για τη Red Bull, αλλά και τον συνεργάτη της, τη Ford, στη Formula 1, η οποία επιστέφει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά από 22 χρόνια.

Στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σε ένα παγωμένο από το πολύ χιόνι περιβάλλον, στη γενέτειρα της Ford και στο ιστορικό κέντρο της κατασκευής αυτοκινήτων τον Κεντρικό Σταθμό που ανακαινίστηκε εκτενώς από τη Ford Motor Company σε διάστημα έξι ετών, η Red Bull Ford Powertrains και η Oracle Red Bull Racing ξεκίνησαν επίσημα τη δράση τους στη Formula 1 για το 2026, με την αποκάλυψη μονοθεσίου και χρωματισμού. Η Red Bull το 2025 τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημα και στοχεύει ξανά την κορυφή.

Για τη Red Bull ήταν πολύ σημαντική η απόφαση το 2021 να κατασκευάσει τη δική της μονάδα ισχύος, για το πρωτάθλημα του 2026, καθώς έπειτα από 22 χρόνια η Formula 1 εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς οι τεχνικοί κανονισμοί του αθλήματος υφίστανται μια σεισμική αλλαγή.

Στη μνήμη του Ντίτριχ Μάτεσιτζ

Η επίσημη παρουσίαση της νέας μονάδας ισχύος της Red Bull Ford Powertrains συνοδεύτηκε από μια νέα ανακοίνωση, καθώς ο τεχνικός διευθυντής της RBFPT, Μπεν Χότζκινσον, σε ζωντανή σύνδεση από τα κεντρικά γραφεία στο Μίλτον Κέινς της Αγγλίας, αποκάλυψε ότι η μονάδα ισχύος (Power Unit), σχεδιασμένη ειδικά για το πλαίσιο της Red Bull, θα ονομαστεί DM01, στη μνήμη του αείμνηστο Ντίτριχ Μάτεσιτζ, ιδρυτή της Red Bull, ο οποίος πρωτοστάτησε στην απόφαση της αυστριακής ομάδας να γίνει κατασκευαστής κινητήρων.

Ο ιδρυτής της Red Bull ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση να εισέλθει στη Formula 1 το 2005 και όταν προέκυψε η σπάνια ευκαιρία να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του μέλλοντος των μονάδων ισχύος της ομάδας, πήρε για άλλη μια φορά την απόφαση να κάνει κάτι που πολλοί θεωρούσαν δυνητικά αδύνατο, και με αυτό ιδρύθηκε η Red Bull Powertrains.

Η πρώτη μονάδα ισχύος RBFPT θα τιμήσει τώρα την κληρονομιά του Dietrich, τροφοδοτώντας τη RB22 στην πίστα.

Η δύναμη και η εμπειρία της Ford

Ως προς τη Ford, από το 2023 συμμετείχε ως τεχνικός συνεργάτης για τη δημιουργία των κινητήρων Red Bull Ford, φέρνοντας πάνω από 120 χρόνια τεχνικής εμπειρίας και ιστορίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τώρα, ως συνεργάτης της ομάδας, η εμβληματική αμερικανική μάρκα παρέχει τεχνολογίες αιχμής και υποστήριξη στην κατασκευή, ανάπτυξη και μηχανική των κινητήρων Red Bull Ford.

O εναρκτήριος γύρος της σεζόν στη Μελβούρνη θα σηματοδοτήσει το επίσημο ντεμπούτο των κινητήρων Red Bull Ford, καθώς η ομάδα κατασκευάζει πλέον τόσο το αυτοκίνητο όσο και τη μονάδα ισχύος κάτω από την ίδια στέγη, για πρώτη φορά.

Η νέα εμφάνιση

Η RB22 θα φορέσει χρώματα εμπνευσμένα από την αρχική εμφάνιση της Red Bull στην F1, κάνοντας τα στοιχεία κληρονομιάς της νέας εμφάνισης να φαίνονται πιο πλούσια και πιο premium σε υψηλές ταχύτητες.

Η εμφάνιση του 2026 διαθέτει μια λευκή βάση από το παρελθόν, στην οποία το γυαλιστερό χρώμα θα προσφέρει περισσότερο βάθος και καθαρότητα, επιτρέποντας στο εμβληματικό λογότυπο του ήλιου και του ταύρου να αναδεικνύεται ισχυρότερα. Η λάμψη προσθέτει κίνηση, ενέργεια και αποκαλύπτει ένα νέο μοτίβο ζακάρ σε όλο το σώμα της εμφάνισης του μονοθεσίου.

Τι είπαν επικεφαλής και οδηγοί

«Θα δείχνουμε εντυπωσιακοί στην πίστα! Αυτή είναι μια νέα και σημαντική εποχή για το άθλημα στο σύνολό του και για εμάς ως ομάδα. Θέλαμε η εμφάνιση μας να αντικατοπτρίζει αυτό, δίνοντας παράλληλα μια υπόδειξη στις αρχές της Red Bull Racing. Τη χρονιά που ένα αυτοκίνητο της Oracle Red Bull Racing θα χρησιμοποιήσει μια Red Bull Ford Powertrains PU για πρώτη φορά, θεωρήσαμε σωστό να αντικατοπτρίσουμε μέρος της ιστορίας μας στη εμφάνισή μας», ανέφερε ο Λορέν Μίκις, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας.

Ο Τζιμ Φάρλεϊ, διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor Company, επισήμανε ότι: «Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά με την Oracle Red Bull Racing πριν από τέσσερα χρόνια, νιώσαμε ότι η αλαζονεία της Red Bull ταίριαζε με το πνεύμα μας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, γιορτάζουμε την εργασία που καταβλήθηκε σε αυτό το απίστευτο έργο. Μια εταιρεία ενεργειακών ποτών που κατασκευάζει τη δική της μονάδα ισχύος της Formula 1 είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία και η Ford είναι προνομιούχα που συμμετείχε σε αυτό το ταξίδι μαζί τους. Είμαστε πολύ περήφανοι που εδώ στο Ντιτρόιτ, γιορτάζουμε την κληρονομιά μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε ένα μέρος που είδε την ιστορία της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να φτάνει εκεί που είναι σήμερα».

«Μου αρέσει η νέα εμφάνιση, φαίνεται πολύ ωραία και πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει στην πίστα φέτος. Η γυαλάδα είναι ωραία, έχει μια πιο ρετρό εμφάνιση, το χρώμα είναι πραγματικά έντονο και μπλε. Η όλη εμφάνιση μου φέρνει στο νου πολλές υπέροχες αναμνήσεις από την εποχή που μόλις ξεκινούσα στην F1 και όλα ήταν καινούργια. Είμαι ενθουσιασμένος που θα οδηγήσω ένα αυτοκίνητο με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι μηχανικοί θα είναι ευχαριστημένοι με τον χρόνο που θα χρειαστεί για να το διατηρήσουν καθαρό», είπε ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, που έχασε τον 5ο του τίτλο πέρυσι για μόλις 2 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις, ενώ ο δεύτερος οδηγός της ομάδας, Ιζάκ Χάτζαρ, επισήμανε ότι «Υπήρξαν μερικές συναρπαστικές στιγμές και πολλές πρωτιές για μένα τους τελευταίους μήνες, από τότε που ανακάλυψα ότι θα οδηγούσα για την Oracle Red Bull Racing, και όταν είδα τα χρώματα του 2026, ήταν ένα από τα καλύτερα. Τώρα θέλω απλώς να μπω στην RB22 με τον δικό μας κινητήρα και να αγωνιστώ».

Οι πρώτες δοκιμές του μονοθεσίου θα γίνουν στις 30 Ιανουαρίου στην πίστα της Βαρκελώνης.