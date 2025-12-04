Formula 1: Η Toyota Gazoo Racing σε συνεργασία τίτλου με τη Haas το 2026

Η αμερικανο-ιαπωνική συνεργασία μεταξύ της Haas F1 Team και της Toyota Gazoo Racing, στη Formula 1, η οποία ξεκίνησε το 2024, ενδυναμώνεται τώρα για το 2026.

Πλέον, η ομάδα θα ονομάζεται επίσημα TGR Haas F1 Team για το νέο πρωτάθλημα της Formula 1, με το τμήμα μηχανοκίνητου αθλητισμού, έρευνας και ανάπτυξης της Toyota Motor Corporation, να αναλαμβάνει τα δικαιώματα συνεργασίας τίτλου με την αμερικανική ομάδα της Formula 1.

Η Toyota έχει μια πλούσια και ιστορική ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό που χρονολογείται πάνω από 60 χρόνια, ενώ τώρα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Θυμίζω ότι η Toyota συμμετείχε και με δική της ομάδα στη Formula 1, από το 2002 με 140 αγώνες πριν αποχωρήσει στα τέλη του 2009.

Ένα βασικό στοιχείο της υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών αποδείχθηκε εμφανώς στην εκτέλεση του πρώτου πλήρως ανεπτυγμένου προγράμματος TPC (Δοκιμή Προηγούμενου Αυτοκινήτου) της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν του 2025 – ένα πρόγραμμα το οποίο από το 2026 θα είναι επίσημα γνωστό ως «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Οδηγών Haas της TGR».

«Είναι φυσικό να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τη TGR μέσω αυτής της νέας συμφωνίας συνεργασίας τίτλου», δήλωσε ο Ayao Komatsu, επικεφαλής της ομάδας Haas F1 Team. «Η εργασιακή μας σχέση μέχρι σήμερα ήταν ό,τι ελπίζαμε. Αυτό έχει αποδειχθεί από την επιτυχημένη διεξαγωγή του TPC αυτή τη σεζόν, αλλά έχουν συμβεί και πολλά άλλα στο παρασκήνιο – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του προσομοιωτή στις εγκαταστάσεις μας στο Banbury για το 2026».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια των προκλήσεών μας στη σεζόν του 2025, είδα νέους οδηγούς και μηχανικούς της TGR να αρχίζουν να πιστεύουν στις δικές τους δυνατότητες και να θέτουν το βλέμμα τους σε ακόμη μεγαλύτερα όνειρα», σχολίασε ο Akio Toyoda, πρόεδρος της Toyota Motor Corporation. «Βλέποντας αυτόν τον μετασχηματισμό, συγκινήθηκα βαθιά. Και σήμερα, μπορώ να το πω με σιγουριά, η Toyota άρχισε επιτέλους να κινείται – πραγματικά να κινείται. Ήρθε η ώρα για την επόμενη γενιά να κάνει τα πρώτα της βήματα προς την παγκόσμια σκηνή».

Η ομάδα TGR Haas F1 θα αποκαλύψει επίσημα την εμφάνιση της VF-26 στο διαδίκτυο την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, προτού κατευθυνθεί στην πίστα της Βαρκελώνης για ιδιωτικές δοκιμές της Formula 1 από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου,, με κάθε ομάδα να έχει δικαίωμα τριών ημερών συμμετοχής στην πίστα, ακολουθούμενες από δύο ακόμη επίσημες δοκιμές τον Φεβρουάριο στην πίστα του Μπαχρέιν.